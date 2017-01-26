Продано с аукциона месторождение Сухой Лог

Право на разработку золоторудного месторождения Сухой Лог получило совместное предприятие «Полюса» и корпорации «Ростех» «СЛ Золото». Стоимость приобретения месторождения составила 9 млрд. 406 рублей, сообщил глава Минприроды России Сергей Донской. На аукционе был сделан всего один шаг. В результате цена возросла на 10%. Напомним, крупнейшее золоторудное месторождение Сухой Лог находится в Бодайбинском районе Приангарья. Торги прошли в закрытом режиме. Заявки на участие подавали две компании: кроме «СЛ Золото», это «Золото Бодайбо», которую создали бизнесмен Ибрагим Паланкоев и структура ВТБ. Участники внесли задаток в 8,5 млрд. рублей. Стартовая же стоимость месторождения составляла 145 млн. долларов. Предположительно на Сухой Лог приходится до 28% всех запасов золота России.

Виктор Кондрашов, заместитель председателя правительства Иркутской области

Вот то, чего ждали последние 17-20 лет, наконец, состоялось. Для Иркутской области это создание порядка 4 тысяч рабочих мест, это НДПИ, это инфраструктура в Бодайбинском районе, переоценить это невозможно. Это серьезный шаг по налоговым поступлениям в Иркутскую область.

Как отметил Виктор Кондрашов, губернатор Приангарья также намерен провести переговоры и заключить соглашение с федеральным агентством по недропользованию, чтобы предприятие, которое будет заниматься освоением месторождения, было зарегистрировано на территории Иркутской области. Это позволит получить дополнительные отчисления в консолидированный бюджет региона.