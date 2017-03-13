Пятилетняя программа благоустройства населенных пунктов будет разработана в Иркутской области в рамках приоритетного российского проекта «Формирование современной городской среды». Вопросами ее реализации займется межведомственная комиссия. Указ о её создании подписал губернатор Приангарья Сергей Левченко. На благоустройство городов региона предусмотрена субсидия из федерального бюджета. Ее размер более 450-и млн руб. 222 млн — софинансирование из областного бюджета. Также отдельные средства в российской казне предусмотрены на обустройство парков в малых городах.