Программа благоустройства населенных пунктов будет разработана в Иркутской области
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Программа благоустройства населенных пунктов будет разработана в Иркутской области

13.03.17

Пятилетняя программа благоустройства населенных пунктов будет разработана в Иркутской области в рамках  приоритетного российского проекта «Формирование современной городской среды». Вопросами ее реализации займется межведомственная комиссия. Указ о её создании подписал губернатор Приангарья Сергей Левченко. На благоустройство городов региона предусмотрена субсидия из федерального бюджета. Ее размер более 450-и млн руб. 222 млн — софинансирование из областного бюджета. Также отдельные средства в российской казне предусмотрены на обустройство парков в малых городах.

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