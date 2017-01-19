Проверка «незамерзайки» на наличие метанола

Превышение нормы в 500 раз. В Иркутске, Усть-Куте, Усть-Илимске и поселке Чунский продавали стеклоомывающую жидкость с метанолом. Даже в случае, если такое средство использовать по прямому назначению, последствия всё равно могут быть печальными.

Эту партию «незамерзаек» проверяют на наличие метилового спирта. Для чистоты эксперимента бутылки со стеклоомывающей жидкостью для автомобилей на исследование поступают без этикеток, каждой присваивается цифровой код. Предварительно жидкость нужно развести водой – из-за высокой концентрации метанола прибор может его не увидеть. Химик Сергей Хангажеев предварительно жидкость разбавляет водой примерно в 50 раз. 10 мл раствора в пробирку и в специальное оборудование.

Сергей Хангажаев, сотрудник центра гигиены и эпидемиологии Иркутской области

Затем помещается в нагреватель. И до 80 градусов жидкость нагревается. Метанол, содержащийся в жидкости, переходит в паровую фазу. В паровой фазе концентрация метанола намного выше, чем в водной фазе. За счет это увеличиваются чувствительность прибора на метанол.

После этого флакон с паром помещается в анализатор, где, собственно, устанавливается уровень концентрации метанола. 20 минут и результат готов. В 2-х из 4-х бутылей уровень метилового спирта превышает допустимый на 13%. Всего за последний месяц в этой лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии было проверено 80 партий. В 70 содержание метанола зашкаливало – в 500 раз выше нормы. Использование такого стеклоомывателя даже по прямому назначению опасно. Пары метила при попадании в салон автомобиля могут лишить зрения.

Светлана Каурова, пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Иркутской области Управлением Роспотребнадзора проводятся контрольно-надзорные мероприятия в отношении спиртосодержащей жидкости. Так, нашими специалистами, начиная с декабря, проведено более 60-ти проверок. Выявлена стеклоомывающая жидкость для автомобилей, где содержится метанол. Нужно отметить, что в данных жидкостях это вещество в принципе не должно содержаться.

Стеклоомыватель на исследования привозили из Иркутска, Усть-Илимска, Усть-Кута и посёлка Чунский. Всего же сотрудниками полиции было изъято около 3000 литров вызывающей подозрение жидкости. Вся эта продукция арестована. На часть ее предприниматели не смогли предоставить документы.