Видео Главная новость Общество При покупке алкоголя — сто раз проверь! 23.12.16

Более 22 тысяч литров нелегального алкоголя изъяли полицейские Иркутской области за последние четыре дня. Продукция продавалась с нарушениями законодательства. Образцы отправлены на исследование в экспертно-криминалистический центр. Между тем, иркутяне озаботились выбором алкогольных напитков на праздники. Какие способы существуют, чтобы узнать всю информацию о покупаемом товаре, узнавала Татьяна Веретина.

Все, что требуется — приложить бутылку к счетчику. Все остальное сделает компьютер. ЕГАИС — единая государственная автоматизированная информационная система содержит информацию о каждом алкогольном напитке в магазине. В подтверждение, что продукция качественная, покупателю выдают чек с информацией.

Оксана Игнатенко, старшая заведующая виномаркетом

Здесь мы видим QR-код, который необходим для того, чтобы понять всю информацию о товаре. Либо мы считываем по программе сам код. Если программа не поддерживается телефоном, тогда можно в интернете забить в ручную эту ссылку, вот эту длинную. Тогда выйдет вся информация о покупке, о продажи. Покупателям все разъясняем, каждому абсолютно, чтобы грамотность была в этом деле, учитывая последние события.

В региональном управлении Роспотребнадзора поясняют, приобретая алкоголь, покупателю нужно знать: у магазина должна быть лицензия на продажу спиртного. Как правило, ее размещают недалеко от кассы. Что касается сопроводительной документации, например, сертификата качества, продавцы должны предоставить бумаги по первому требованию покупателя.

Светлана Каурова, пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Иркутской области

Что это за документы? Это или сертификат, или декларация о соответствии качества. В этих документах ряд информации. Например, регистрационный номер, название органа, выдавшего этого документ, срок действия этого документа.

В случае, если продавец отказывается предоставлять документы на алкоголь — это повод для обращения в Роспотребнадзор. Тем временем, среди иркутян набирают популярность мобильные приложения, которые позволяют в домашних условиях определить — какого качества алкоголь был приобретен в магазине.

Татьяна Веретина, корреспондент новостей «Сей Час»

Приложение работает просто. Подносим камеру смартфона к бутылке. Фотографируем акцизную марку. Через секунду на дисплее появляется информация о производителе и месте изготовления алкоголя. Остается только сверить. На этикетке бутылки написано: Санкт-Петербург, набережная реки Монастырки. Приложение подтверждает эту информацию.

После волны отравлений суррогатными напитками в Иркутске в регионе сотрудники правоохранительных органов проводят рейды. На этих оперативных съемках осмотр коттеджа на улице Автомобильной в областном центре. В подвале дома полицейские обнаружили 10 тысяч бутылок косметического средства «Боярышник». Опасная жидкость изъята. Всего за четыре дня в Приангарье проверено свыше 3 с половиной тысяч торговых точек.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России

Из незаконного оборота изъято более 22 тысяч литров алкогольной продукции, реализация которой осуществлялась с нарушением законодательства. Образцы изъятого алкоголя направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области.

Рейды проходят не только на рынках. Более 20 тонн нелегальной спиртосодержащей продукции полицейские изъяли во время проверок автомобилей на контрольно-пропускных постах.