Пришел в себя после месяца комы

Инспектор ГИБДД, сбитый в Иркутске пьяным водителем, после месяца комы пришёл в сознание. Об этом сообщили в областной больнице, куда пострадавший был госпитализирован сразу после ДТП, и где он находился всё это время. Напомним, ночью 17 декабря Mitsubishi Pajero сбил сотрудника ГИБДД, который обеспечивал безопасность дорожного движения на улице Безбокова. От удара инспектора отбросило на несколько метров. Виновник уехал с места ДТП, однако позже врезался в ограждение. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится в следственном изоляторе. Как стало известно, права 39-летний водитель получил в июле 2016 года.