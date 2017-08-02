Прицелиться… и огонь на победу

Валерия Кладовикова накануне вернулась домой из Турции, где прошли 23-е Сурдлимпийские игры. С собой привезла две бронзовые медали. На этих фотографиях запечатлены моменты, как она набирает очки. Ее общий результат: в стрельбе из пневматики — получает 368 очков, из малокалиберного пистолета — 558. Как итог на пьедестале почета занимает третье место. Для Валерии эти Сурдлимпийские игры по счету были четвертыми. Она уже трижды становилась чемпионом и один раз серебряным призером. Признается, в этот раз соревнования вышли наиболее напряженными.

Валерия Кладовикова, бронзовый призер Сурдлимпийских игр.

Третья и четвертая олимпиады для меня все-таки ответственно. Все-таки нужно показать России, что ты чего-то стоишь. И это, конечно, давило. Поэтому из-за этого были волнения, переживания, нервы.

Валерия тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва у заслуженного тренера России Галины Корзун. Сегодня тренер подводит итог этого сезона. Рассказывает, за последние пару месяцев ее воспитанники собрали хороший урожай медалей. Так Надежда Колода в конце июля завоевала бронзу на первенстве Европы в Баку, а самое главное, заняла первое место в отборе на Юношеские Олимпийские игры-2018, тем самым получив лицензию на эти состязания.

Галина Корзун, заслуженный тренер России.

Спорт процесс безостановочный и пределов просто нет. И мы будем техничнические элементы оттачивать для того, чтобы результат повышался все выше и выше. дело в том, что результатами норматива кмс — далеко на них не уедешь, нужно работать на мастера уверенно и постоянно, как я говорю, закрытыми глазами.

Так же удался сезон и у Артема Черноусова. С января по июнь участвовал в двух чемпионатах страны, в одном стал чемпионом России, в другом — серебренным и бронзовым призером. Но это еще не все — Артем занял 1 место на чемпионате Европы, в Кубке России. Таким образом 21-летний стрелок, перешедший из юношеской сборной, утвердился во взрослой. Спортсмен делится — в этом виде спорта они борются не с соперниками, а самим собой. Самоконтроль на соревнованиях — это все.

Артем Черноусов, чемпион России по стрельбе из пневматического пистолета.

Тут психологический вид спорта, нужно иметь довольно крепкую нервную систему, чтобы выдерживать эти нагрузки. Мне достаточно подумать и оно сбрасывается. но это тоже нужно уметь делать. Это тоже тренировка. Такая тренировка не менее важная, чем техническая — ходить стрелять.

Сейчас у Артема звание мастера спорта России. В планах — повысить свой разряд до мастера спорта международного уровня. Такая возможность предоставится в декабре на Кубке России.