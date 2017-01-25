Приговор за незаконное производство оружия

Свердловский суд Иркутска вынес приговор экс-полицейскому, который организовал производство незаконного оружия. 33-летний бывший сотрудник МВД арендовал гараж, где они вдвоем с товарищем переделывали сигнальные пистолеты под стрельбу боевыми патронами. Оба были задержаны в этой же мастерской. Как пояснили в региональном управлении ФСБ, готовые аналоги пистолета Макарова напарники собирались сбывать представителям криминалитета. Обвинение было предъявлено по статье «Незаконное производство и оборот оружия». 28-летний подельник приговорен к условному сроку и денежному штрафу. Организатор бизнеса отправится в колонию.

Дмитрий Лысенко, судья Свердловского районного суда г. Иркутска

Окончательно назначить Алексееву Роману Валерьевичу наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 3 месяца, штраф в размере 250 тысяч рублей. Меру пресечения Алексееву Роману Валерьевичу – подписку о невыезде и ненадлежащее поведение изменить на заключение по стражу до вступления приговора в законную силу. Взять под стражу в зале суда немедленно.