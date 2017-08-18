Прибайкальский парк под защитой квадрокоптеров

Квадрокоптеры помогут бороться с пожарами на территории Национального парка. На вооружении госинпекторов поступили 5 новых беспилотников. Они помогут находить очаги возгорания в труднодоступных местах, а так же фиксировать площади лесов, охваченные огнем. Кроме того, с помощью специальных разрешений, сотрудники нацпарка смогут контролировать посещение туристов.

Туяна Нимаева, корреспондент новостей «Сей Час».

Сарайский пляж, мыс Хобой, пасть Ташкины — излюбленные места туристов. Здесь достопримечательности посещают тысячи человек. Однако, мало кто знает, весь остров, кроме населенных пунктов являются частью национального парка. А значит имеет особый статус участка Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. И для его посещения нужно вот такое разрешение.

Документ выдают в Иркутске в офисе «Заповедного Прибайкалья», в лесничествах Прибайкальского национального парка. Для удобства открылся новый пункт — в поселке Сахюрта. Он находится как раз перед паромной переправой на остров Ольхон. В бланке указываются паспортные данные, контактный телефон и места посещения туриста.

Стоимость разрешения составляет для иногородних и иностранных туристов — 100 рублей, для граждан Иркутской области, 50 рублей, для местных жителей, детей до 7 лет и лиц льготных категорий — бесплатно. Однако, многие туристы игнорируют это правило, ссылаясь на незнание.

— А вы знаете, что вы находитесь в зоне особо охраняемой природной зоны?

— Да

— У вас есть разрешение находиться здесь?

— Большинство, даже если всех спросить, здесь не будет. Нет табличек и ничего при въезде на Ольхон, что нужно какое-то разрешение.

Но не знание закона не освобождает от ответственности. Нарушителю дают право — либо административный штраф до 4-х тысяч рублей, либо получение разрешения.

Кирилл Лебедев, житель г. Красноярска.

Не знали, не видели никаких объявлений, ничего не было. Сначала поехали в «Робинзон Пятницу», поехали на тот участок — к нам подошли люди, мы сразу сделали. Нарушать не собираемся.

Как отмечают госинпекторы, баннеры с информацией, аншлаги уже в печати и будут установлены в ближайшее время. Стоимость посещения нацпарка утверждается в министерстве природных ресурсов России. Деньги идут на обустройство маршрутов, пикниковых точек, палаточных мест, облагораживание по всей территории парка, которая составляет более 400 тысяч гектаров, это самый протяженный парк в России, а так же средства идут на обновление материально-технической базы. Такие квадрокоптеры купили в том числе за счет этих средств. В арсенале инспекторов шесть беспилотников. Один для наблюдения за птицами и других научных задач, а остальные — для оперативных. Для того, чтобы фиксировать нарушения в труднодоступных местах, наблюдать за пожарной ситуацией.

Владислав Шалашев, государственный инспектор в области охраны окружающей среды национального парка «Прибайкалье».

Удобнее, быстрее и посмотреть с воздуха — экономятся затраты и время. С нее можно определить где и какие нарушения приходит. Эффективно с них обнаруживать лесные пожары, при определении площади пожаров, особо опасных участков, куда необходимо направить людей в первую очередь, где необходимо применять в первую очередь меры по тушению.

Кроме пожаров можно обнаружить браконьеров и туристов, нарушающих режим особо охраняемой территории.

Дмитрий Березовский, государственный инспектор в области охраны окружающей среды национального парка «Прибайкалье».

Санитарные нормы нарушают, мусорят на территории, противопожарные правила нарушают , разводят костры, посещают территорию на транспортных средствах, нарушая покров уникальный. Леса вырубаются.

Проезд транспортных средств нарушает почвенный покров, от этого страдают растения, чаще всего самые уязвимые — редкие степные и песчаные виды, оголяются корни деревьев, под колесами гибнут змеи, разрушаются гнезда. Поэтому перед Сарайским пляжем установлено ограждение.

Сюда проезжали машины, было шумно, я уже третий раз езжу и замечаю, что все меньше палаток. Поставили столбы и народу меньше. А до этого говорили нельзя, всем было наплевать, проезжали.

Сотрудники нацпарка планируют и дальше обустраивать остров. Так планируется на мысе Хобой оборудовать экологическую тропу и смотровые площадки. Будет установлен деревянный настил протяженностью почти два километра. Такая технология позволит сохранить растительность мыса от вытаптывания.

Туяна Нимаева, Евгений Шарыпов.