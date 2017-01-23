Преступление и наказание онлайн

В иркутской полиции создано новое специальное отделение. Оно займется раскрытием преступлений, совершенных посредством мобильной связи, банковских карт и интернет-технологий. Поводом послужили участившиеся случаи виртуального мошенничества, следствием которого является самый настоящий, иногда очень даже ощутимый материальный ущерб.

В объявлении о продаже Фольксвагена Поло 2012-го года выпуска, найденном на сайте бесплатной рекламы, Алексея больше всего привлекла цена. 220 тысяч рублей. Продавец сообщил, что находится в Тулуне, и, чтобы показать машину, нужно отправить задаток – 20 тысяч рублей. На бензин. Алексей засомневался, но деньги перевел. Через два дня, так и не дождавшись встречи с Фольксвагеном, обратился в полицию.

Алексей, житель г. Иркутска

Было много сомнений, но просто человек выслал мне на электронную почту свои паспортные данные, хотя знаю, что это не точный документ, но также по мобильному банку, когда переводил денежные средства, там были указаны ФИО, они совпадали с паспортными данными. Я подумал, что человек как бы настоящий, судя по данным документов.

Только за год на удочку онлайн-мошенников попались более 500 жителей Иркутской области. На первом месте в рейтинге – продажа несуществующих товаров в интернет-магазинах и на сайтах бесплатных объявлений. На втором – когда преступник, на этот раз в роли покупателя, узнает реквизиты чужой банковской карты – якобы для того, чтобы перечислить предоплату. Тройку лидеров замыкает схема с рассылкой смс о блокировке банковской карты. По данным полиции, подозреваемые разбросаны по всей стране, это затрудняет расследование.

Юлия Ангаткина, сотрудник МУ МВД России «Иркутское»

Основная сложность в раскрытии данного вида преступления заключается в том, что подозреваемые могут находиться в других регионах России. Посредством интернет совершают дистанционно. Потерпевшие могут быть и в других областях.

В связи с участившимися случаями мошенничества через интернет, в правоохранительных органах Иркутской области создано новое отделение – по организации раскрытия преступлений совершенных посредством мобильной связи, банковских карт и интернет-технологий. Съемки здесь запрещены – режим повышенной секретности. За полгода работы отделения – десятки раскрытых преступлений. Внимание и профилактике: сотрудники участвуют в разработке таких вот буклетов и памяток. Здесь информация о том, какие уловки используют мошенники, и как не поддаться на обман.

Туяна Нимаева, корреспондент новостей «Сей Час»

Проверить телефон на мошенничество можно. На сайте Россвязи легко проверить, где зарегистрирован номер телефона. Для этого заполняем форму и получаем результат. Если продавец говорит, что находится в одном городе, а сим-карта зарегистрирована в совершенно другом субъекте Российской Федерации, то это повод насторожиться. Полицейские советуют не совершать покупки у данного человека.

В случае с Алексеем, например, простая проверка номера показала бы, что звонок был не из Тулуна, а из Санкт-Петербурга. Кто же не проверят номера – тот потом ходит пешком.