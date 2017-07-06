Пресс-конференция Газпрома

Работа по газопроводу «Сила Сибири» идет без сбоев. Об этом на пресс-конференции рассказал Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. И озвучил журналистам конкретную дату — когда начнутся поставки газа в Китай. Свои вопросы главе «Газпрома» задали из Приангарья. Подробности далее.

В зале собираются журналисты. Пресс-конференция председателя правления Алексея Миллера начинается сразу после завершения годового собрания акционеров компании. Оглашают его итоги: председателем совета директоров вновь избран Виктор Зубков, его заместителем — глава «Газпрома». Алексей Миллер говорит: прошедший год был достаточно успешным для предприятия:. Добыча и экспорт газа достигли рекордных показателей.

Алексей МИЛЛЕР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»:

«Прошедшей зимой мы установили абсолютный рекорд по поставкам газа за рубеж. Суточный показатель почти на 100 млн. кубометров больше.»



На пресс-конференции — журналисты ведущих российских СМИ. В их числе главные редакторы иркутских газет и журналисты телекомпании АИСТ. Вопросы были отобраны заранее и касались общей ситуации газоснабжения в России, а также строительства газопроводов «Северный поток», морской ветки «Турецкого потока» и газопровода «Сила Сибири». Напомним, что в успешной реализации проекта по строительству второго этапа «Силы Сибири» лично заинтересован Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Проблему промышленной разработки Ковыктинского месторождения, которое станет одним из основных источников газа «Силы Сибири», он обсудил Москве с Алексеем Миллером в конце июня. Теперь узнать перспективы проекта хотят и иркутские журналисты.

Наталья МИЧУРИНА, ЖУРНАЛИСТ ГАЗЕТЫ «ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ПРАВДА»:

«На каких условиях независимые поставщики могут войти со своим газом в трубопроводную систему «Сила Сибири»?»

Алексей МИЛЛЕР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»:

«По российскому законодательству это невозможно, с точки зрения экономической целесообразности, – ее нет, переговоры мы не ведем, и согласно договору с Китаем, все газотранспортные мощности создает Газпром»



Российско-китайское соглашение заключено сроком на 30 лет, стоимость контракта составила 400 миллиардов долларов. Сроки поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» уже известны: 20 декабря 2019 г. газ пойдет в Китай.