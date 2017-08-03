Президентские гранты на благо общества и природы

Юлия Кочнева посвятила благотворительности три года. Проект «Фабрика добра» Черемховский благотворительный фонд разработал для помощи в социализации детей-инвалидов. Для Юлии это первая волонтерская работа, получившая признание. Она выиграла президентский грант на реализацию инициативы. Сумма поддержки — 470 тысяч рублей. На эти деньги планируют купить, прежде всего, инвентарь для адаптивного спорта.

Юлия Кочнева, волонтер благотворительного фонда местного сообщества «Черемховский район». Это батуты, качели, мячи специально для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями. Также это тактильные игры, шашки, шахматы, домино. Здорово, когда ты полезен людям, когда ты можешь сделать что-то для людей, тем более, для детей, детей-инвалидов.

Сегодня вместе с Юлией свои проекты представляют и другие победители конкурса президентских грантов. В этом году их в Иркутской области 23, но это лишь первый этап. Для сравнения, в течение всего 2016 года поддержку получили только 22 проекта. Серьезно увеличивается и спектр проблем, волнующих общественные организации.

Валентина Вобликова, заместитель Председателя Правительства Иркутской области.

Как никогда спектр действительно очень широк, и это радует, потому что каждая некоммерческая общественная организация находит свое предложение там, где ей интересно заниматься, и, наверное, это правильно. И, конечно, мы, безусловно, их будем поддерживать для того, чтобы в дальнейшем, во-первых, грамотно реализовать те проекты, которые были представлены на конкурс.

Всего организации Приангарья получат более 50 миллионов рублей на реализацию проектов. Самая серьезная сумма — это 6 миллионов 200 тысяч выделена на обустройство Большой Байкальской тропы. Эта система пеших турмаршрутов в Байкальском регионе уже насчитывает 11 троп общей протяженностью почти двести километров. На деньги гранта планируется обустроить еще 10 участков на территории Приангарья и Бурятии.