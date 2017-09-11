Представители КНР подписали соглашение о работе с телекомпаниями АИСТ и «Мир»

5 сентября состоялось совещание, по итогам которого было подписано соглашение о со-трудничестве между иркутской телекомпанией АИСТ, министерством радио и телевидения КНР, комитетом телевидения и радио автономного района Внутренней Монголии (КНР). Аналогичное сообщение подписала улан-удэнская телекомпания «Мир Бурятии».

Встреча прошла в рамках визита в Иркутск представителей культурных ведомств и кино-студий КНР и внутренней Монголии. Всего в Иркутск для знакомства с иркутскими кино-режиссерами и сотрудниками телевидения прибыла делегация из 17 человек. На встрече представители самых активно развивающихся студий КНР представили свои работы: худо-жественные фильмы и сериалы. Некоторые из них уже переведены на русский язык и пред-лагаются к прокату в России.

В мероприятии приняли участие представители консульства КНР в Иркутске, представи-тели мэрии Иркутска, местные кинорежиссеры и журналисты.

«Уже много лет АИСТ активно сотрудничает с Китайской Народной Республикой. Контакты нашей телекомпании со СМИ КНР имеют многолетние корни. Сотруд-ничество с телевидением Внутренней Монголии началось еще в 2000-е годы, когда телекомпании АИСТ и ТВ Монгол Одон стали партнерами международного фестиваля любительских фильмов «Рыбий глаз».

Пять лет назад АИСТ установил тесные связи с центральным телеканалом Китая CCTV (Русский). Вместе мы выпускаем ежедневную информационную программу «Се-редина земли». Жители Иркутской области, Центральной России, Забайкальского края, Бурятии видят сюжеты о жизни КНР. С 2017 года и телезрители CCTV из программы «Время Евразии» узнают еженедельные новости Иркутской области», — отметила первый заместитель генерального директора ТК АИСТ Анна Кулакова.

Все участники встречи подчеркивали важность подписанного соглашения в рамках куль-турного обмена между странами.

Как отметил начальник управления культуры комитета по социальной политике и куль-туре администрации Иркутска Виталий Барышников, именно телевидение, программы и сериалы лучше всего отражают настоящую, повседневную жизнь простых людей и могут помочь людям разных культур понять друг друга. Он также выразил надежду на то, что это соглашение станет первым шагом к укреплению сотрудничества между производите-лями кино, в частности — может появиться возможность создания игрового и художествен-ного кино. Виталий Барышников подчеркнул, что уже имеется опыт создание докумен-тальных кинолент силами российской стороны и КНР.

— Последние два дня я внимательно смотрел местные телеканалы и хочу отметить высокий уровень профессионализма иркутских журналистов, — поделился Yang Zheng, заместитель

начальника отдела кинематографии министерства радио и телевидения КНР. — Интересно было создать какой-то проект с ними, например детскую анимацию или телепрограмму.

Для справки

Сотрудники телеканала АИСТ регулярно посещают КНР с рабочими визитами, участ-вуют в совместных проектах. Так, например, было с Всекитайским телевизионным конкурсом по русскому языку «Стань победителем», где студенты ВУЗов КНР со-стязались в знании русского языка. Сотрудники АИСТа выступили в этом проекте членами жюри, наставниками и ведущими шоу.

В 2017 году репортеры из Иркутска в рамках партнерских отношений побывали на Конкурсе красоты и фестивале ледяных фигур в Маньчжурии, на международной вы-ставке научно-технических достижений, проходившей в Китае.