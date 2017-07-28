Праздник чистоты в Листвянке

Никита Лобов приехал в Листвянку со всей своей семьей. Но не отдыхать, а делать берега любимого озера чище.

Никита Лобов, волонтер. С ребенком приятно приехать на чистое место, чем на грязное. Нам передавать это же все по наследству. Если сейчас не будем убирать, это же пропадет все.

Такого же мнения придерживаются все волонтеры, которые сегодня принимают участие в «Празднике чистоты». Собрать людей помогли экологические организации.

Надежда Николаева, руководитель общественной экологической организации «Мой Байкал».

Я родилась на Байкале, это мой дом. Я поняла потребность, что могу принести какую-то пользу и элементарно убраться у себя в доме. Поскольку одной это делать сложно, я организовала волонтеров.

Всего на борьбу с мусором в Листвянке и в пади Крестовой вышло почти 70 человек. Среди них сотрудники Байкальской региональной компании. Кроме помощи физической, помогают и финансово — организовать такую уборку довольно затратно.

Светлана Афанасьева, маркетолог Байкальской региональной компании.

Мы хотим привить нашей молодежи, нашим гражданам, такое понятие как чистота. Это своего рода образовательный процесс, воспитание нашего младшего поколения. Многие у нас семьями приехали, с детьми приехали сотрудники нашей компании. Каждый ребенок должен почувствовать сам, как это — убирать территорию, почему нельзя мусорить, это он должен пропустить через себя.

Уборка в Листвянке продолжалась весь день. Следующий «Праздник чистоты» пройдет на Ольхоне в начале августа.