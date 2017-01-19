Православные отмечают Крещение

72 иордани оборудовано в Иркутской области для одного из главных христианских праздников — Крещения Господня. После утренних служб в храмах Приангарья верующие отправились к водоёмам.

Крестный ход в селе Смоленщина. Его совершают православные в честь одного из главных церковных праздников – Крещения Господня. От храма до иордани, вырубленной во льду Иркута, чуть меньше километра. Но некоторые этот путь преодолевают вот так – за рулем. Вот и прорубь, желающие окунуться готовятся. Но прежде настоятель церкви Божией Матери совершает обряд освящения воды. Теперь вода считается чудотворной: способной исцелять и очищать от грехов. Но для этого надо окунуться с головой. Несмотря на крещенские морозы, многие так и делают. Первой решилась Елена Шильникова. Как всегда, не пожалела. Говорит: если бы не школа, привела бы к проруби и детей.

Елена Шильникова, жительница с. Смоленщина

Отличное ощущение.- Вы часто? — Каждый год купаемся. — Ну, сколько уже? — Лет 5,6 купаемся. — А почему одна, почему детей не приучили? Боятся все. Среди тех, кто нырнул, не все местные, но зато все, как Елена, довольные.

Денис Костюков, житель г. Иркутска

Отлично. Это уже четвертое купание у меня. Всегда бодрячком. Это необходимо делать, особенно тем, кто крещенный. Очищаешься, заряжаешься на будущее добрыми мыслями.

Температура воды чуть выше нуля. Из тысячи присутствующих окунуться решили все-таки не многие. Сергей Романов ограничился тем, что набрал воды.

Сергей Романов, житель г. Иркутска

Во-первых, можно попить, если желание есть. Жилье осветить. На машину побрызгать, я водитель. Это для того, то бы все хорошо в этом году было. Вот у меня дома литровая бутылочка стоит три года и ей ничего не делается.

На месте дежурят сотрудники полиции. Регулируют движение личного транспорта на льду. Здесь же спасатели. В случае непредвиденных ситуаций готовы оказать первую медицинскую помощь. Они же подскажут, как правильно себя вести перед погружением и после.

Евгений Максимишин, сотрудник пожарно-спасательной службы Иркутской области

Это неправильно и ошибочное мнение. Алкоголь, как правило, расширяет сосуды, ускоряет, но это все миф уже доказано и наукой. Перед тем, как нырять в прорубь, нужно настроиться, конечно. Немного разогреться, растереться и пару физических упражнений сделать.

Анастасия Цыганкова, корреспондент новостей «Сей Час»

В крещение столбик термометра может упасть до минус 35 , а то и ниже. Чтобы не замерзнуть, на всех иорданях устанавливают вот такие пункты обогрева. Здесь и накормят, и чай горячий нальют.

Всего в Иркутской области оборудовано 72 иордани. К 45-ти верующие начали приходить с полуночи. Ровно через сутки, в полночь же, поток желающих окунуться иссякнет. До этого времени возле всех купелей будут дежурить спасатели и полиция.