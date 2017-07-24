Правила перевозки детей в автобусах ужесточились

Поездки за город в 71-ой школе раньше были частым событием. От дальних маршрутов теперь приходится отказываться. Всему виной — ужесточение правил перевозки детей в автобусах.

Галина Хореевская, исполняющая обязанности директора школы № 71 г. Иркутска.

Выезды в школе стали проводиться реже, стало актуально по-прежнему посещение театров, кинотеатров и других развлекательных мест в Иркутске. Педагог. который решил организовать выезд учащихся на спортивные соревнования в другой город или творческие конкурсы. или выезда на туристическую базу, необходимо собрать пакет документов, который включает в себя большое количество информации и персональных данных о детях, водителе ,сопровождающих, транспорте.

Транспорт под особым контролем. Так просто в рейс не отпустят. Автобус должен быть не старше 10 лет, колонна из трех и более транспортных средств обязана идти с сопровождением экипажа ГИБДД. И это только часть требований к перевозчикам, которые берут на себя ответственность за перевозку детей.

Антон Куриленко, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Управления России по г. Иркутску.

При проведении технического осмотра состояния транспортного средства, которое осуществляет перевозку групп детей, сотрудниками госавтоинспекции особое внимание уделяется на техническое состояние транспортного средства, на правильность и полноту документов у организаторов перевозки и у водителей, зачастую выявляются различные нарушения как в техническом плане, так и по документам.

Все документы, а главное, само транспортное средство проверяют сотрудники автоинспекции, после чего принимают решение — сопровождать автобус или нет. Только делать это нужно заранее, а не за несколько часов до отправки. Как уже бывало — этим летом в Иркутске произошло несколько случаев, когда автобусы с детьми просто не выпустили в рейс. Вот кадры, снятые 26 июня. Дети, следующие в лагерь на Байкале, просидели в автобусах почти 4 часа. В одном из транспортных средств обнаружили техническую неисправность. Подобная история повторилась и в июле. В профильном министерстве отмечают: проблема в перевозчиках.

Татьяна Плетан, заместитель министерства социального развития опеки и попечительства Иркутской области.

Поскольку достаточно жесткие требования, у нас ограниченное количество перевозчиков, которые переоборудовали свой транспорт в соответствии с правилами и требованиями. На прошедшей комиссии в пятницу еще раз всем руководителям оздоровительных учреждений еще раз было указано на неукоснительное соблюдение всех правил ,связанных с перевозкой.

Раз выиграл конкурс на перевозку детей — то будь добр обеспечить транспортное средство всеми необходимым техническим оснащением и заранее подготовить документы. А также водителя, его стаж должен быть не меньше 1 года. Предприниматели отмечают: получить допуск на рейс стало сложнее.

Константин Тюрнев, руководитель транспортной компании, организатор перевозок.

Машины оснащены системой ГЛОНАСС, водитель имеет положенный стаж, сложности, конечно есть, но это в основном получение разрешения, это бюрократическая процедура все-таки, но я думаю, в скором времени все решится, так как государство направлено на автоматизацию.

А пока чтобы увезти ребят на отдых или на экскурсию придется хорошо подготовиться. Сегодня все требования прописаны законодательством. За несоблюдение перевозчикам грозит административная ответственность. Важно отметить, что эти требования должны знать и родители, которые доверяют своего ребенка организации и ответственным за поездку людям.