Поэтический голос Байкала услышан

Иркутская поэтесса стала первой в истории Иркутской области обладательницей Национальной премии «Гражданская инициатива». 2000 проектов и только 13 лауреатов – как удалось завоевать расположение членов жюри – в сюжете Анастасии Бурлаковой.

Москва. На сцене театра «Русская песня» иркутянка Любовь Гибадуллина получает награду национальной премии «Гражданская инициатива» в номинации «Зеленая планета». На конкурс она представила сборник своих стихов. И обошла всех конкурентов – их в этом году было более двух тысяч, представители 75 регионов. Задача премии – это поиск неизвестных героев современной страны, которые по своей личной инициативе пытаются изменить жизнь к лучшему. Сегодня поэтессу слушают те, кто поддерживал её на протяжении двух лет.

Алексей Мичник, житель г. Иркутска

Начали сильно готовиться за два месяца до конца голосования. Начали поднимать всех знакомых. Я помог с оформлением проекта. На самом деле голосовало очень много людей, всем большая благодарность, потому что без этого, наверное, победы бы не было.

Авторский проект поэтессы – это, прежде всего, стихи, которые она читает по всей стране, главным образом, школьникам и студентам. Видео, слайд-фильмы и фотоальбомы – как дополнение. Всё вместе называется «Постарайтесь Байкал уберечь».

Любовь Гибадуллина, лауреат национальной премии «Гражданская инициатива»

Я скажу вам, что я сделала выбор помогать Байкалу именно с помощью поэзии. Я считаю, я сказала об этом на сцене в Москве, что поэзия имеет безграничные возможности. Что с помощью поэзии можно и вразумлять людей, и пробуждать их лучшие чувства. И это лучше, чем увещевать, обвинять их в непочтительном отношении к природе.

Однажды убедившись в безграничных возможностях поэзии, Любовь Гибадуллина намерена и дальше двигаться в том же направлении. Чтобы голос Байкала и ее собственный был слышен от Иркутска до Москвы.