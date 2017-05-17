Потапов проводит субботник в Олимпии

Двести человек вышли на субботник в Иркутском Академгородке. Уборку в парке на улице Лермонтова организовал депутат городской думы Владимир Потапов. В ежегодном экологическом марафоне «360 минут» приняли участие волонтеры.

Грабли, мешки, перчатки — инвентарь для предстоящей уборки подготовили заблаговременно. Ровно в полдень волонтеры прибыли в парк и после инструктажа принимаются за дело.

Сергей БАЛОВНЕВ, КООРДИНАТОР ГРУППЫ СТУДЕНТОВ:

Тут раньше народ и гулял, и отдыхал, и веселился, а никто ничего не убирал. Поэтому нужно быть аккуратным: осколки могут быть или бутылки разбитые, чтобы студенты смотрели внимательно. Аккуратно смотрим, чтобы тяжести переносили, потому что тут старые обломки есть железобетона.

Студенты Иркутского энергетического колледжа откликнулись на идею охотно — 8 групп учащихся, а это почти 200 человек, пришли оказать посильную помощь.

Александр РОМАНЕНКО, СТУДЕНТ ИРКУТСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА:

Чтобы не было грязи, чтобы вредные насекомые не распространялись, и если погода будет слишком жаркая, чтобы не загорелась листва.

Кроме традиционной уборки мусора и сухих листьев, здесь также подрежут деревья. После тяжелой работы всех активистов ждет сытный обед из настоящей полевой кухни. А в будущем, этот парк, как и другие территории, планируют включить в программу «городская среда». В этом году в список реконструируемых площадок попасть уже не удастся, но депутаты думы Иркутска будут собирать идеи по благоустройству от горожан, и готовить проект на следующую пятилетку.

Владимир ПОТАПОВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ г. ИРКУТСКА:

Вопрос в том, что потом будет приниматься решение на общественной комиссии путем голосования жителей, рассмотрения общих заявок. Но это, я считаю, такой хороший уголок, который должен быть достоин внимания и жителей Академгородка, и микрорайона Помяловского, и нас, соответственно, меня, как депутата думы Иркутска.

В планах депутатов установить здесь спортивную площадку, организовать освещение и скамейки, чтобы жители микрорайона в этом парке не только убирались, но и достойно отдыхали.