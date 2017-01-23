Попытался свести счеты с жизнью

Курсант из Нижнеудинска – учащийся первого курса Дальневосточного военного командного училища – выстрелил себе в голову из автомата. 18-летний молодой человек остался жив. Все произошло во время внутреннего караула. Сейчас он находится в Амурской областной клинической больнице в отделении реанимации. Его состояние оценивается врачами как стабильно тяжелое. В Благовещенск из Нижнеудинска прилетел отец молодого человека. Как сообщили нашей программе в пресс-службе Восточного военного округа, командованием училища совместно с правоохранительными органами устанавливаются причины происшествия. По предварительным данным, к попытке самоубийства курсанта могли подтолкнуть личные обстоятельства, не связанные с прохождением военной службы. Ведется следствие.