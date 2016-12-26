Полпред Президента в Иркутске

Розничная продажа непищевых спиртосодержащих жидкостей в Приангарье запрещена на время новогодних праздниках и период подготовки к ним. Соответствующий указ по рекомендации комиссии по чрезвычайным ситуациям подписал сегодня губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Заседание КЧС прошло под руководством полномочного представителя президента в Сибирском Федеральном округе Сергея Меняйло. Напомним, по последним данным из-за отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске за неделю погибли 76 человек, всего пострадали 123.

Сергей Меняйло, полномочный представитель Президента России в СФО

Сегодня есть повод работать не только с точки зрения спиртосодержащей жидкости, но и с точки зрения контроля торговых объектов. Мы с вами понимаем, что в большинстве случаев такие вещи продаются в торговых точках, которые, может быть, и не имеют права их распространять. Поэтому та информация, которая сейчас есть, будет использована, будет зеркально отображена и в других субъектах СФО.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области

Я принял решение 30 числа перед Новым Годом подвести итоги — что нам удалось добиться, но то, что результаты уже есть — это видно каждому. Во-первых, нам удалось локализовать ситуацию в пределах Иркутска. На Приангарье она не распространилась. И все мэры муниципальных образований, руководители муниципальных учреждений, которые работают по всей территории, сейчас озадачены тем, чтобы поступающая спиртосодержащая продукция проверялась и не попадала на стол тем, кто ее употребляет.