Пожар у кислородной станции

Жители одного из поселков в центре Иркутске бьют тревогу. Дома с вековой историей, в которых они проживают, признаны аварийными и ветхими. Жить дальше в таких условиях становится опасно не только потому, что дома в аварийном состоянии, но и потому что угроза для жизни окружила буквально со всех сторон. Подробности в нашем материале.

Жители поселка Затон в Свердловском округе Иркутска вот уже несколько дней не могут спокойно спать. Все после того, как загорелся вот этот расселенный дом — буквально в нескольких метрах от их жилья. Пожар произошел ночью, все спали. Разбудил жителей случайный очевидец. проплывающий мимо на лодке.

«Если бы не случайный человек, мы бы сгорели. потому что от дома, который горел, в 20 метров находится станция кислородная, там он в больших количествах и если бы взорвались эти баллоны, снесло бы весь Затон.»

Вот кадры, которые жильцы сняли на свои мобильные телефоны. Такое возгорание, рассказывают, уже не первое. Дома в поселке Затон признаны аварийными. 8 стоят в очереди на расселение, жильцы других 9 — уже переехали. Однако здания до сих пор не снесены. Обветшалые строения пожароопасны — особенно с учетом того, что находятся в промзоне, где кроме кислородной станции по соседству еще — и предприятие лесозаготовки.

Ирина ЛЯЛИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА П.ЗАТОН:

«Огонь был такой силы, что просто здание двухэтажное, а огонь был выше на метр самого здания. Пожар был сильный. Пусть уберут хотя бы все расселенные дома, потому что страшно дети лезут туда играют, все валится.»

Теперь жители вынуждены устраивать ночные дежурства. Пока горит расселенное жилье, жильцы добиваются его сноса, а также переселения из оставшихся ветхих домов, которые сейчас разрушаются без чьей-либо помощи. А ведь дома в Затоне — можно назвать памятниками истории. Вот этот, например, отметит в этом году столетний юбилей. Он был построен в 1917 году военнопленными японцами. Сегодня в нем проживают около десяти семей.

Татьяна ЧУБЕНКО, ЖИТЕЛЬНИЦА П.ЗАТОН:

«В этом доме жили и бабушки наши, и прабабушки. Рядом дом расселенный, мы боимся, что он загорится и все перейдет к нам.»

Обращались во все возможные инстанции. Жителям Затона советуют еще немного потерпеть. Дома по улицам Николая Вилкова и Ивана Сивко вошли в список жилья, которое будет снесено до сентября текущего года. В Администрации Свердловского района пояснили, что снос домов можно осуществить только после того, как будут завершены все процедуры по оформлению земельного участка.

Светлана КОЛОТОВКИНА, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО ОКРУГА:

«В настоящее время , мы получили возможность отыграть аукционы на снос домов, сейчас документация в установленным законом порядке проходит все согласования, и до завершения сентября мы снос домов осуществим. Те, по которым прошли судебные разбирательства и земельные участки оформлены в собственность муниципалитета»

Сегодня в поселке осталось одно место, где дети и взрослые стараются проводить время вдали от руин и аварийных домов — берег реки Иркут. Пока лето родители приводят сюда детей, чтобы они не играли в заброшенных и опасных для жизни домах. Тем не менее после последнего пожара в Затоне власти округа намерены усилить меры безопасности и проводить рейды.