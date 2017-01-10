Под суд за похищение домашнего скота
Происшествие

Под суд за похищение домашнего скота

10.01.17

Четверо жителей Приангарья предстанут перед судом за похищение крупного домашнего скота и лошадей. По версии следствия, обвиняемые на протяжении полугода действовали на территории Иркутского, Эхирит-Булагатского, Боханского, Баяндаевского и Качугского районов. В большинстве случаев добычу забивали. Среди похищенного – породистая скаковая лошадь стоимостью около 300 тысяч рублей. Общей материальный ущерб составил более трёх миллионов рублей.

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