Найти свой персональный символ и загадать желание в канун восточного Нового года. В усадьбе Сукачёва открылась выставка «Под Знаком Огненного петуха». Кто еще представлен в экспозиции, кроме хозяина 2017-ого, увидела наша съемочная группа.

Профессор корейского университета И Сон Чоль надел традиционный национальный костюм – хонбок – специально на выставку в Усадьбе Сукачева. Тема экспозиции близка – она посвящена новому году по Лунному календарю. Его турист впервые встречает так далеко от дома.

И СОН ЧОЛЬ, профессор политологии женского института провинции Сун Мёнг

Я езжу в Иркутск уже 15 лет. За это время очень полюбил Байкал. И теперь впервые решил специально приехать сюда, чтобы встретить Новый год по Лунному календарю здесь, на берегу этого чудесного озера. Это большое событие в моей жизни. И я надеюсь, что встреча года Огненного петуха на берегу Байкала принесет мне удачу.

Любовь Данильченко-Пак, сотрудник центра корейской культуры

Новый год по Лунному календарю – это один из больших национальных традиционных праздников Кореи. Нам привили любовь к нашей стране и национальным праздникам.

Важный праздник не только для жителей азиатских стран, но и для россиян. В нашей стране за восточным календарем тоже следят и известно – наступающий год пройдет под знаком Огненного петуха. Ему на выставке уделено особое внимание – 30 из 100 экспонатов связаны с этой птицей. Рядом с ним и другие животные, которые символизируют 12-летний цикл восточного календаря. Вот, например, самый ценный экспонат – фарфоровая мышь на клубне картофеля. Она сделана в Дании три столетия назад. Рядом – фарфоровый же кот из Японии. А еще нефритовый пес, бронзовые лошади, тигры и остальные символы года.

Ольга Тапхарова, научный сотрудник Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачёва

И скульптура, и керамика, и фарфор, и танка, и камень, и дерево. Техники тоже разные – и резьба, и роспись, и даже наши промыслы художественные. То есть гжель, палех, дымковская игрушка – весь арсенал, все, что можно увидеть.

Часть экспозиции посвящена истории буддизма и вообще восточной культуре. В этом разделе представлены и современные авторы – например, Даши Намдаков с его скульптурой «Лама».