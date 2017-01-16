Поджог — вероятная причина пожара на полигоне ТБО

Наиболее вероятной причиной пожара на полигоне твердых бытовых отходов под Иркутском следует считать поджог. Именно эту версию дознаватели МЧС рассматривают как главную. Какие у них для этого есть основания, расскажет Галина Тюрнева.

Седьмой километр Александровского тракта, полигон твердых бытовых отходов. Десять часов вечера. Огонь бушует на площади 3200 квадратных метров. Горят хозяйственные постройки и гаражный бокс. Плечом к плечу с пожарными – весь личный состав «Спецавтохозяйства», их техника – тракторы – въезжают прямо в пламя, чтобы рыть заградительные полосы.

Машины еще одного муниципального предприятия подвозят воду – ближайший источник в нескольких километрах. Пожар на мусорном полигоне – большое ЧП. Огонь может уйти вглубь, и тогда отходы будут тихо тлеть десятилетиями. На этот раз вроде бы всё в порядке: общими усилиями справились

Андрей Залозный, начальник пожарно-спасительного гарнизона г. Иркутска и Иркутского района

В 23:55 пожар был локализован. И ликвидирован в течение ночи. Причиной данного пожара, возможно, могло послужить неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, также отрабатывается версия поджог.

Территория охраняется сторожевыми собаками. Пожар начался, когда животных кормили. Несмотря на ЧП, работа полигона не останавливалась ни на минуту. Здесь и сейчас продолжают принимать большегрузы с отходами. К пожарной безопасности тут особое внимание – руководство даже готовится патентовать свои методы предупреждения возгораний.

Алексей Бондарев, заместитель директора МУП «Спецавтохозяйство»

Стараемся исключать все горючие фракции, которые образуют метан, который может давать взрывы и правильно формируем слои полигона, так чтобы он был равномерен. Это использование грунта и так далее. За счет этого у нас последний раз пожар был два года назад. Мы, наверное, единственный полигон, который имеет такие показатели в стране.

Здесь сейчас идет разбор завалов. Сильнее всего пострадал гараж – хорошо, всю технику успели во время выгнать. Целы и медведи Миша и Маша, которых руководство полигона когда-то спасло от усыпления, и теперь они здесь живут. Пламя бушевало в нескольких метрах, но обошлось. Медведи, кстати, не единственная местная достопримечательность.

Галина Тюрнева, корреспондент новости «Сей Час»

Городская свалка Иркутска получила всероссийскую известность благодаря музею под открытым небом. Летом сюда даже возят экскурсии – автобусами. Самые известные экспонаты – это рыцари, которые встречают посетителей прямо на входе. Все материалы берут здесь же, на полигоне. Так, например, всадник, который находится за моей спиной, собран из частей кровли, деталей стиральных машин и другой бытовой техники.

Всё – дело рук самих же работников полигона, создавалось вечерами и по выходным. Средневековое войско могло бы вот-вот пополниться новыми бойцами, но те едва не сгорели, можно сказать, заживо. На восстановление нужно время. Мастерская тоже порядком пострадала, однако творческий процесс здесь не намерены останавливать, также как и основной производственный. Пока помещение будут отстраивать заново, созданием мусорных арт-объектов будет идти прямо под открытым небом.