Подготовка к соревнованиям на лошадях

Под Иркутском в седьмой раз пройдет Международный Байкальский Фестиваль конного спорта инвалидов и Чемпионат Сибирского Федерального округа по адаптивному конному спорту. В нем примут участие более 80 спортсменов, в том числе паралимпийцы из Латвии. Как идет подготовка иркутских всадников с ограниченными возможностями здоровья и их главных помощников — лошадей, в нашем материале.

Егор Аршинский готовится к фестивалю конного спорта среди инвалидов. Эти международные соревнования для него уже вторые, в прошлом году он с успехом представлял Иркутск в Новосибирской области. В этом году юноше исполнилось 18, заниматься иппотерапией начал 4 года назад из-за проблем опорно-двигательного аппарата

Егор АРШИНСКИЙ УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ КОННОГО СПОРТА:

«Стал развиваться физически сильнее, легче стало некоторые вещи делать.»

Конь Габриель — новый напарник Егора, но он очень хорошо обучен для паралимпийского спорта. Здесь важно понимать всадника с полуслова — именно гармонию пары, в первую очередь, будут оценивать судьи соревнований. Классическую выездку, рабочую тропу и еще несколько движений по команде они должны будут продемонстрировать, пройдя по манежу. Как и все остальные участники.

Елена АЛАЕВА, ТРЕНЕР ПО КОННОМУ СПОРТУ:

«Оцениваются упражнения, как всадник может воздействовать на лошадь, как он может с ней общаться, потому как в паралимпийской выездке это чуть сложнее, потому что какая-то часть тела может меньше воздействоать на лошадь, какая-то больше. и здесь им надо понять друг друга, лошадь и всадник, чтобы они все правильно сделали.»

Участвовать в соревнованиях будут не только опытные всадники как Егор, имеющие квалификацию и разряд, но и дебютанты, успешно прошедшие отборочные соревнования в своих регионах. Сюда в центр Фонда Тихомировых в деревне Грановщина приедут команды сильнейших спортсменов Забайкалья, Бурятии, Красноярского края, Новосибирской, Кемеровской областей и даже из Латвии. Соревнования среди спортсменов с ограниченными возможностями будут проходить во всех возрастных категориях не только по паралимпийской, но и по специальной олимпийской программам. Участникам из других регионов предложат на выбор из 2х-3х лошадей.

Анастасия МОСКВИТИНА КОРРЕСПОНДЕНТ НОВОСТЕЙ «СЕЙЧАС»:

«ЛОШАДИ, КОТОРЫЕ ОТОБРАНЫ ДЛЯ ПАРАЛИМПИЙСКОГО СПОРТА ОТЛИЧАЮТСЯ особой подготовкой, но это не значит что они очень отличаются от своих сородичей..просто они наделены особьой чувствительностью и очень хорошо взаимодействуют с детьми, ведь в этих соревнованиях участвуют не только взрослые но чаще всего именно несовершеннолетние с ограниченными возможностями здоровья. а сейчас за мной тренируется лошадь, подготовленная к специальной олимпийской программе. такие животные предназначены для детей с ментальными нарушениями. программа у них намного легче.»

К такой специальной олимпийской программе готовится сейчас 10ти летний спортсмен из Иркутска Паша Островский. В конный спорт он пришел в пять лет, привели родители — по совету специалистов заняться иппотерапией для лечения задержки речи. Сегодня мальчик — один из лучших всадников, входит в состав команды Иркутской области. Всего в соревнованиях примут участие около 80 человек. Фестиваль конного спорта инвалидов проходит уже 7ой год в Иркутске. Но только 3 раз — в статусе Международного.

Ольга ТИХОМИРОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ФОНДА ТИХОМИРОВЫХ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ КОННОГО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Когда мы начинали проведения этих мероприятий много лет назад ,конечно главной задачей была у нас социальная адаптация людей инвалидов, но сегодня можем с гордостью сказать, что в результате активного проведения соревнований очень была мотивирована спортивная общественность, особенно сибири и в результате спортсмепнов которые выступают в конном спорте с каждым годом на высоком уровне, становится все больше»

Фестиваль конного спорта и чемпионат СФО среди людей с ограниченными возможностями пройдет в Грановщине с 10 по 15 июля. Оценивать мастерство участников будут судьи из Кемеровской области, Красноярского края, и из Санкт-Петербурга.