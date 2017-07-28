Первый камень в фундаменте нового областного суда

Этот камень — первое увековеченное свидетельство начала большой работы. Дня закладки бетонного блока ждали почти шесть лет. Здесь уже к концу 2018 года будут возведены блок-секции. Остальное время потратят на отделочные работы.

Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области (фракция «Единая Россия»).

Я вчера в интернете прочитал, по условиям контракта — четыре года. Владимир Владиславович, не надо четыре года, это можно сделать может быть и за два года. И вы, и ваши коллеги будут работать в новых условиях.

Старое здание областного суда не соответствует современным требованиям, так как оно строилось для других целей. А новое строение сможет обеспечить основные нормы доступности правосудия: аудио и видео записи заседаний, возможность копирования материалов и многое другое. Задумались и о маломобильных группах населения — в будущем здании суда будет работать специальный лифт.

Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска.

Я хотел бы, чтобы в новом здании дух законности и справедливости всегда присутствовал, и люди, наши граждане, жители, могли находить защиту и уверенность в этом институте, серьезнейшем институте нашего гражданского общества.

В 6- и 9-этажных корпусах разместятся оборудованные всей технической базой залы заседаний, рабочие кабинеты и помещения канцелярий. Общая площадь всего комплекса — 17 тысяч квадратных метров.

Андрей Макаров, заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

По проекту, здание будет состоять из трех блоков, оборудовано по самому современному слову техники. Что хотелось бы отметить, что строители справятся с поставленной задачей.

Особенно приятным приобретением для судейского сообщества станет конференц-зал на 296 мест. В нем планируют проводить совещания и семинары, которые сейчас проходят в два этапа.

Владимир Ляхницкий, председатель Иркутского областного суда.

Конечно, сейчас у нас зал в два раза меньше, а судей у нас 350 по области, 115 только в Иркутском областном суде, плюс аппарат. Мы сейчас разбиваем эти учебы на два этапа: северный куст и южный куст. То есть собрать всех вместе проблематично. Но эта проблема, я думаю, будет решена.