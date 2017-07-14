Первые тренировки обновленного состава «Байкал-Энергии» прошли на берегу Байкала

Вот они — новички. Шесть амбициозных, опытных игроков, которые готовы бороться за золото в составе команды «Байкал-Энергия». Предыдущий сезон для бело-синих выдался не легким — скандальный матч с «Водником» в Архангельске, уход игроков, дисквалификация главного тренера. В этом году команду возглавил Андрей Пашкин -тренер сборной России, мастер спорта СССР международного класса по хоккею с мячом

Андрей Пашкин, главный тренер ХК «Байкал-Энергия».

На мой взгляд собрана довольно молодая, перспективная команда. Конечно будем стараться сделать все, что бы болельщик радовался, что бы результат был. Сейчас у нас установка одна — тренироваться, а что касается побед — это когда соревновательный период.

Стан бело-синих пополнил десант из Скандинавии. Вместо ушедшего в Хабаровский «Нефтяник» голкипера Дениса Рысева пригласили опытного Григория Лапина. Ранее он играл за Архангельский «Водник» и Московское «Динамо». Рядом Никита Иванов — нападающий. Молодого спортсмена считают надеждой национального хоккея с мячом. В свои 21 он уже становился серебряным призером Чемпионата мира в составе шведской команды.

Никита Иванов, игрок ИВАНОВ, ХК «Байкал-Энергия».

Я немножечко нехорошо чувствовал себя в другой стране. Адаптация, другой язык, люди другие, менталитет другой. Все это как-то проходило тяжело. Здесь я все-таки доволен что вернулся . Иркутск принял очень хорошо. Люди все приятные, добрые. Думаю все это будет сопутствовать нашему общему успеху.

Это Антон Шевцов. В последнем матче прошедшего сезона суперлиги полузащитник в составе команды СК «Нефтяник» играл против Иркутского клуба. Однако теперь пополнил ряды «Байкал-Энергии». Вместе с ним контр атаки будет проводить экс-игрок подмосковного клуба «Зоркий» Виталий Денисов.

Виталий Денисов, ХК «Байкал-Энергия».

Сейчас приехав сюда, для меня таким толчком было именно научиться играть в хоккей. Здесь тренер из сборной России. Я хочу личным примером доказать что нужен команде. Именно я буду мячик отбирать, что я буду пластаться за пацанов. Конечно для меня остается главным, это взять медали высшей пробы.

Позиции бело синих в новом сезоне укрепят еще два молодых полузащитника — воспитанник новосибирской хоккейной школы Никита Свиридов и 24 летний игрок Александр Слугин. В прошлом сезоне он выходил на лед под флагом ульяновской «Волги». Обновленный состав Байкал — Энергии приступил к тренировкам и уже провел первые сборы на берегу Байкала.