Первые сертификаты для приобретения жилья получили жители поселка Бубновка

Жители сгоревшей Бубновки не скрывают радости — долгожданные сертификаты на жилье получены. В пунктах временного размещения собирают вещи, несколько семей уже уехали. Здесь остается 54 человека. Среди них Любовь Захарова сертификат на квартиру еще не получила, ждет своей очереди. Родственников в Киренском районе у нее нет, поэтому она переезжает поближе к сестре — в Ангарск, и уже присмотрела новое жилье. Осталось получить на руки документ и отправляться в путь.

— До конца месяца все получите.

— Спасибо, надеемся на вас.

— А деньги, которые получили в связи с утратой имущества так на счету у вас лежат?

— Да, бережем.

Семья Демидовых с местом жительства еще не определилась, скорее всего, купят дом в Иркутском районе. Татьяна делится: покидать родные места на седьмом десятке немного страшно, но в будущее супруги смотрят с надеждой.

Михаил Демидов, житель п. Бубновка.

Потеряли мы, конечно, много, мы же здесь живем, лично я с 60-го года, здесь у меня друзья, здесь и родственники, отец с матерью похоронены, а уезжать-то все равно придется. Так что, надеемся, что на новом месте тоже уживемся.

Галина Древецкая, житель п. Бубновка. Потеряла я, у меня была двухкомнатная квартира, хорошая была,а буду приобретать теперь буду в Иркутске, однокомнатную, я одна проживаю.

Большинство потерявших в пожарах жилье — пенсионеры, поэтому далеко уезжать не собираются. Но тем не менее возможность переехать и в другие регионы России у пострадавших есть. В связи с ликвидацией поселка жителям Бубновки, которые решат уехать из Приангарья, могут выделить федеральные сертификаты.

Владимир Родионов, министр социального развития Иркутской области.

Мы сегодня выдаем сертификаты на 32 семьи на 67 человек, 52 миллиона рублей в общей сложности, это из средств областного бюджета. Наш областной подразумевает приобретение жилья только на территории Иркутской области. Федеральный сертификат подразумевает приобретение жилья на территории Российской Федерации.

В очереди на получение жилья только в Бубновке осталась еще 91 семья — это 250 человек. Всего же в Приангарье пострадало почти шестьсот жителей в 9-ти территориях. Кроме поселка Бубновка в Киренском районе, это деревня Вершина в Аларском, от пожара сильно пострадали люди в Заларинском районе и Черемхово. С апреля во всех муниципалитетах работали пункты выдачи гуманитарной помощи. Предметы первой необходимости собирали всей областью. 15 июля такой центр прекратил работу в Бубновке — необходимости в нем больше нет.

Надежда Короткова, руководитель пункта выдачи гуманитарной помощи для пострадавших в п. Бубновка. В общем количестве гуманитарного груза поступило в пределах 15 тонн, на сегодня выдана 360 гражданам в виде одежды, предметов первой необходимости, обуви.

Согласно распоряжению президента России Владимира Путина к 30 сентября сертификаты на приобретение жилья должны получить все пострадавшие в пожарах. Из областного бюджета на эти цели выделено 252 миллиона рублей.