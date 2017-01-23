Партии готовятся к довыборам в Законодательное собрание

Региональные политсоветы партий проходят в Иркутской области. Главная задача – определить кандидатов, которые примут участие в дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания второго созыва по одномандатным округам №3 и №11. Напомним, голосование назначено на 26 марта. Списки должны быть предоставлены в избирательную комиссию Приангарья не позднее 29 января. ЛДПР, «Родина», «Справедливая Россия» и КПРФ региональные советы уже провели. Сегодня аналогичное мероприятие проходит у «Гражданской платформы», завтра очередь «Единой России».