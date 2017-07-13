«Парад нетрезвых водителей» проходит в Иркутске

Разбитые и не подлежат восстановлению. Эти автомобили сбивали пешеходов, в них погибли и получили тяжелые травмы пассажиры и водители. Последние — находились за рулем в нетрезвом состоянии. Такое зрелище сегодня собрало немало зрителей на улице 3 июля в Иркутске. «Парад пьяных водителей» — это 8 транспортных средств — сюда в центр города их доставили со штрафстоянок. У каждого своя — печальная история.

На лицо — травмы, которые мы можем сразу увидеть. Это переломы тазовых костей, переломы нижних конечностей, переломы грудной клетки, переломы рук, то есть в целом человек получает множественные переломы всего тела, и поэтому даже если он в данной ситуации останется жив, эти последствия будут необратимы, очень тяжелые травмы.

Например, эта авария случилась в мае 2017 года. Водитель Субару погиб на месте. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. А Водитель этой Тайота Камри допустил смертельный наезд на трех пешеходов — на лобовом стекле отчетливо видны три вмятины. На такой вовсе не радостный парад пришли и те, кто когда-то пострадал от нетрезвых гонщиков — но выжил. Среди таких — водитель маршрутного такси. В его машину на Синюшиной горе влетел пьяный водитель. Он погиб. Двое пассажиров маршрутки пострадали.

Ромальдас Ступурс, водитель маршрутного такси.

Нас спасло то, что я шел по крайней полосе, никуда рулем не дергал, как прямо шел так и шел. нас прост она обочину выкинуло и все. потмоу что очень много машин было. если б нас выкинуло на встречную, то много пострадало народу, у меня 10 маршрут. На тот момент в маршрутке было 19 пассажиров.



Такая акция проводится впервые в регионе. Сотрудники ГИБДД пытаются привлечь внимание общества к нетрезвым за рулем. Андрей и Наталья — оба водители. Сюда пришли после того, как увидели в интернете информацию о том, что будет проходить такой парад.

Наталья Савицкая, водитель.

Жесть. Люди не жалеют не себя ни других. Страшно это все.



Среди разбитого транспорта — два мотоцикла. Этот пострадал совсем недавно. Въехал в металлическое ограждение. Его нетрезвый водитель скончался на месте. Пассажирка получила травмы.

Антон Куриленко, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «Иркутское».

С точки зрения профилактической демонстрация наглядного примера оказывает наиболее сильное влияние на других участников дорожного движения, тем самым обеспечивает возможность воспитания среди населения более негативного отношения к нарушению правил дорожного движения.



Еще сильнее влияние статистики — за 6 месяцев текущего года на территории Иркутска и Иркутского района произошло 57 ДТП с нетрезвыми водителями, в них 7 человек погибло, более 80 получили травмы.