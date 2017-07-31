Парад маломерных судов впервые прошел в Иркутске

Торжественный марш тех, чья судьба связана с морем. На улицы города вышли ветераны ВМФ, капитаны, пехотинцы и юнги, только что вернувшиеся домой — чтобы отметить профессиональный праздник — День Военно-морского флота. К колонне в тельняшках и бескозырках присоединяется и семья Морозовых. Иван — морской пехотинец — два года служил в Приморском крае у поселка Дунай. И свой праздник он отмечает каждый год. Ведь служба на флоте — это большая честь и вместе с тем гордость.

Иван Морозов, житель г. Иркутска.

Морской флот — это сила, там корабли — большие махины. 150 метров еще есть больше и этим нужно управлять и руководить очень большая ответственность , меня гордость берет когда вижу корабли.

Анастасия Морозова, жительница г. Иркутска.

Это стало традицией нашей семьи, каждое последнее воскресенье июля мы на этом празднике обязательно, с сыновьями, прививаем эту традицию, чтобы это было действительно традицией нашей семьи. Чтобы они пошли по стопам своего отца.

Всего в торжественном марше участвуют около 300 человек. Среди них и юные представители общественной организации морских пехотинцев «Тайфун», члены дружественных коллективов. Моряки проходят путь по Карла Маркса от Дома офицеров до острова Юность. По пути участники возлагают венок к памятнику Ленину.

А на самом острове — торжественной митинг. От имени депутатов Законодательного собрания Иркутской области всех с Днем Военно-морского флота поздравляет председатель Сергей Брилка. Спикер отметил, уже 321 год российский флот является символом сильной и независимой России, гарантом безопасности.

Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Сегодня мы знаем, что морской флот — это современнейший флот, который обладает всем: авиацией, подводными кораблями, новейшим вооружением. И очень здорово, что несколько кораблей носят название «Иркутск». Это корабли, которые достойно представляют наш город в ВМФ.

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников отметил, несмотря на то, что областной центр находится на расстоянии тысяч километров от морских рубежей, в нем живут славные традиции морского братства.

Дмитрий Бердников, мэр, г. Иркутска. Я всех поздравляю, желаю крепкого здоровья, оптимизма, и слава военно-морскому флоту.

Под звуки гимна России и оружейные залпы, на воду Ангары спускают траурный венок в память о погибших моряках. А затем впервые в Иркутске для зрителей устроили парад маломерных судов речного флота. Таким образом в свой праздник ветераны-моряки демонстрируют братство тех, кто даже после службы под рубашкой всегда носит тельняшку.