Памятник культуры федерального значения начали восстанавливать в Иркутске

Это дом мещанки Локуциевской. Сейчас восстанавливается основание. Бревна, пострадавшие после пожара, перебирают реставраторы. Всего в областном центре идут работы на нескольких десятках объектах деревянного зодчества.

Вот, смотрите, это же всё в обгорелом виде, всё в трещинах. И вот, видите, какое сейчас получается, и какое уже… Вот. То есть реставрация… конкретная реставрация.

Кирилл Новиков показывает восстановленные фрагменты декора. Всего четыре из тридцати элементов украшения будут новоделами — просто потому, что восстановить их уже нет возможности. Это так называемая Усадьба Савинцева, региональный памятник архитектуры. Инвестор зашел сюда в июне прошлого года и начал реставрацию. Сейчас работы вышли на финишную прямую.

Кирилл Новиков, инвестор.

Вот за моей спиной пристрой, он полностью сгоревший был. Мы полностью разобрали его, потому что там восстановлению ни одно бревно не подлежало. И плюс поддомкратили основной дом, венцы, которые сгнили, убрали, новые положили.

Усадьба Савинцевых — пример академической реставрации здания. Каждую деталь опытные художники и проектировщики стараются очистить и сохранить в первозданном виде. К сожалению, Это удается не везде. Вот, например, дом мещанки Локуциевской. Он пострадал куда больше.

Виталий Соколов, начальник отдела службы государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обязательств.

На самом деле, это очень важный для нас момент, потому что это объект культурного наследия федерального значения, таковых по Иркутской области у нас всего 90, в городе Иркутске — чуть больше 70. Поэтому объект долгое время находился в неудовлетворительном состоянии, в связи с тем, что собственники — физические лица — не имели возможности его восстановить.

Больше десяти лет прошло, прежде чем дом мещанки Локуциевской начали реставрировать. Из-за неудовлетворительного состояния здесь останется всего 30% исходного материала. Однако и это — уже победа, ведь сохранить осколки истории удаётся не так часто.