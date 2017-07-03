Открытие моста через Голуметь

Один из самых масштабных строительных объектов в Черемховском районе готов. Новый мост через реку Голуметь сдан в эксплуатацию. Местные жители добивались строительства переправы много лет. На месте побывала наша съемочная группа. Слово Анастасии Москвитиной.

Вот так еще зимой выглядела масштабная стройка на 54 километре автодороги «Черемхово-Голуметь-Онот». К реконструкции старого моста приступили в августе 2016-го. Не прошло и года — долгожданный день для водителей и жителей Черемховского района настал, как и обещали строители.

Вера ЛОХОВА, ГЛАВА ГОЛУМЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:

«строительство моста у нас давно было насущной проблемой, и длительное время эксплуатация мост не ремонтировался. было буквально латание дыр на этом мосту. при этом конструкции моста подвергались внешним воздействиям — погодным условиям, механическим воздействиям транспорта и требовался ремонт.»

Новый мост через Голуметь протяженностью 75 метров жители ждали долгое время. Старый отслужил всего 16 лет. То, что он пришел в негодность — мягко сказано. Он представлял реальную угрозу для жизни водителей транспорта, который ежедневно движется по этой трассе через поселение большим потоком.

Сергей ВОЛОГЖИН, ЖИТЕЛЬ П.ГОЛУМЕТЬ:

«Старый мост был в аварийном состоянии, балки буквально держались на честном слове. Так то нас радует что построили новый мост, новое асфальтовое покрытие»

Сегодня в Голумети проживают 2,5 тысячи человек. К поселку прилегают 7 населенных пунктов, поэтому дорога востребована среди автолюбителей. Новый мост построен по всем требованиям и с учетом дальнейшей реконструкции этой дороги, которая уже началась

Анатолий САРАПУЛОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ АО «ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»:

«За один год конечно не сделается, но в процессе она уже более-менее становится, даже если сравнить лет пять назад какая дорога была, и сейчас — совсем разные вещи.»

За качеством выполнения всех работ следили 3 лаборатории и областной Стройконтроль. Сумма контракта на строительные работы составила 73 млн. Весь комплекс работ по строительству выполнила дорожная служба Иркутской области, она же взяла на себя дальнейшее обслуживание моста.

«Сергей ГРИЦЕНКО, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИИ АВТОДОРОГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

«Это меня радует ,как заказчика, что есть мотив строить качественно сегодня и это преследует Росавтодор сегодня. Функции строительства переносятся потом на эту же организацию, которая будет содержать именно эту дорогу целиком и полностью, и в ее составе в том числе и этот мост.»

По старой православной традиции новый мост через реку Голуметь осветил батюшка — настоятель Свято-Никольского храма протоиерей Димитрий. Не забыли и еще одну добрую традицию на удачу.