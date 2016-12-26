Открыли главную елку Иркутска

В Иркутске открылась главная новогодняя ёлка. По традиции в честь открытия была организована программа с участием творческих коллективов города, прошла дискотека. Не помешал даже мороз.

На термометре минус 25, порывистый ветер. Эта суббота стала одной из самых холодных с начала зимы. Тем не менее — на центральной площади города сотни иркутян. Через несколько минут зажгутся огни на главной елке региона. Пока греются: кто танцами, а кто песнями. Открытие городской елки впервые назначено на субботу — чтобы горожанам было удобно. Движение по скверу Кирова перекрыто, но трафик куда менее плотный, чем в будни. В полдень здесь начала работать резиденция Деда Мороза. Открылся и ледяной городок — правда, в этом году часть фигур решено было сделать из снега.

Тимофей Душко, житель г. Иркутска

Очень круто! И еще горка! Просто шикарная! Новый год буду встречать с семьей.

На открытие елки тоже приходят все вместе. И также вместе встретят новый 2017-й. Он в Иркутске пройдет под знаком семьи.

Максим Митюков, житель г. Иркутска

Обычно дома мы встречаем. Всей семьей. И бабушку зовем. А потом где-то в первом часу выходим на улицу.

По этому сценарию проходит ночь 1 января у десятков тысяч иркутских семей. Встретить новый год можно будет и у главной елки — в 23 часа начнется праздничная программа. Мэр города Дмитрий Бердников обещает: новый год с семьей будет встречать здесь. А пока — время подвести итоги уходящего 2016-го

Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска

Самое главное, что в этом году мы с вами показали, несмотря ни на какие трудности, мы можем заниматься и благоустройством города, и строительством дорог и развязок, и строительством школ, детских садов. Мы будем заниматься и транспортом, и все это должно быть сохранено и приумножено в следующем году. Я думаю, все это нам под силу.

И вот кульминация вечера — раз, два, три, елочка, гори! В эти выходные елки открылись во всех округах Иркутска. До 8 января на площадках будут проходить игровые программы и конкурсы для горожан.