Открылась выставка Сергея Писарева

Сделать селфи можно будет и в филиалах областного художественного музея. Прекрасно подойдут пейзажи иркутского художника Сергея Писарева. Выставка этого автора открылась сегодня в «Усадьбе В.П. Сукачёва». На холстах – виды Байкала, сибирские реки Ангара и Лена. Полотна написаны в экспедициях, одна из последних была по родным местам Святителя Иннокентия.

Сергей Писарев, художник

Мы ездили специально в Ангу, там писали его дом, рисовали. Потом саму Ангу. Там есть две картины. И Верхнеленск. Те места, где родился Иннокентий Вениманов, святитель Иннокентий.

Все картины написаны маслом. В экспозиции представлено более двадцати пейзажей, в основном это работы последних трех лет.