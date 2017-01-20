Отделение гематологии получило новое оборудование

«Умные» кровати, совершенные вентиляционные системы, новейшие медицинские приборы – всё это теперь есть в отделении гематологии Иркутской областной больницы. Там лечат больных с заболеваниями крови и лимфатических тканей. По уровню технического оснащения отделение теперь в лидерах по Сибирскому региону.

Это для того, чтобы создать разнонаправленное давление на кожу пациента, который создает увеличенный поток крови при его длительном лежании. И поэтому используется компрессионая подача воздуха, который создает давление на разные участки кожи и используется для движения потока крови.

Умные кровати с противопролежневыми матрасами и электронным управлением, позволяющим менять положение больного. В отделении гематологии установлено 19 таких коек. В самих же палатах-боксах теперь почти стопроцентная стерильность. Как в операционных. Ее обеспечивает вот эта специальная вентиляционная установка, через которую не пройдет ни один микроб. Палаты оснащены и современным медицинским оборудованием, например, вот этими кардиомониторами.

Игорь Киселев, гематолог Иркутской областной клинической больницы

Раньше чтобы снять ЭКГ, приходилось звать кардиолога, функционалиста, который снимал бы ЭКГ и отправлял кардиологу. В данном случае мы можем видеть непосредственно у кровати пациента, когда надо зафиксировать мы снимаем ЭКГ переносным кардиографом.

Все показатели отправляются к дежурному врачу. За состоянием пациентов наблюдают и онлайн. Еще в отделении гематологии появился термостат – специальный прибор для хранения тромбоцитов, где они сохраняют свою кровоостанавливающую функцию, жизнеспособность и эффективность.

Татьяна Капорская, зав. отделением гематологии Иркутской областной клинической больницы

Этот шкаф позволяет нас оградить от высокой концентрации химиотерапевтических средств. Второе действие – все препараты разводятся в стерильных условиях.

Все работы еще не закончены, но уже сейчас отделение гематологии можно по уровню технической оснащенности назвать одним из лучших в Сибири.

Петр Дудин, главный врач Иркутской областной клинической больницы

В Восточной Сибири такого нет, я думаю, что и в Сибирском округе. Потому что, во-первых, оно самое новое, самое современное, использовались новейшие технологии, которые были не на момент проектирования, все-таки три года, а на момент оснащения, а это практически 2016 год.

Ремонт второго блока областной больницы шел три года. На оборудование из регионального бюджета было выделено 236 миллионов рублей. Всего в блоке девять отделений. Последнее – травматологии – откроется 3 февраля