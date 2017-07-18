Особенный рояль появился в школе искусств Братска

Таня Попова играет «музыкальную табакерку» Анатолия Лядова. Девочка готовится к международному музыкальному фестивалю в Братске. Когда четыре года назад мама привела девочку в школу искусств, юная пианистка и не мечтала играть на таком инструменте. Её первым опытом в музыке и вовсе был треугольник.

Елена Попова, жительница г. Братска. Впервые я заметила ее музыкальные способности на выпускном вечере в садике. Мне было настолько удивительно наблюдать, когда она выступая в оркестре, играла на таком маленьком треугольничке. И в такт музыке, которую воспроизводил музыкальный руководитель в садике, она старалась дирижировать.

Вот уже четыре года Таня ежедневно приходит на уроки. Сейчас она занимается по пять часов в день, на новом рояле играть — одно удовольствие. Инструмент старейшей и крупнейшей марки «Бехштейн» относится к премиум-классу. Это тончайшая механика, более двух тысяч деталей и ценные породы красного дерева, спрессованные и высушенные по уникальной технологии. На таком же рояле играли Дэвид Боуи и Фредди Меркьюри.

Таня Попова, ученица школы искусств № 3 г. Братска.

Такого инструмента, хорошего, отличного, я никогда не видела. Он отличается от других по очень красивому звучанию, играть на клавиатуре очень удобно, можно контролировать звук и передавать все тончайшие нюансы.

Раньше здесь было всего лишь два рояля марки «Эстония» — остались еще с советских времен. Тогда стандартные малые концертные модели отечественного производителя были очень популярны. В большинстве современных музыкальных школ до сих пор играют на «эстониях», хотя срок их службы уже давно истек. Разница звучания слышна с первых нот.

Новый инструмент обошелся в 4 миллиона рублей. По словам преподавателя музыки Романа Меренкова, это небольшая сумма для элитных роялей. Более серьезная проблема — это условия, в которых инструмент будет звучать. Сейчас в школе плотно закрыты шторы, чтобы солнечные лучи не нагревали деревянный корпус. В ближайшее время придется купить гигрометр и термометр. Для долгой службы и чистого звука рояля нужны строго определенные показатели температуры и влажности.

Роман Меренков, преподаватель школы искусств № 3 г. Братска.

Посмотрим, какая у нас здесь вообще среднесуточная температура и влажность, возможно, что закрытых штор во время солнца будет вполне достаточно. Если нет, существуют специальные системы климат-контроля для музыкальных инструментов, для роялей, фортепиано в частности. Они стоят относительно недорого, они как раз в автоматическом режиме отслеживают влажность вокруг инструмента.

При соблюдении всех условий использования инструмента, он может прослужить более пятидесяти лет. Причем, с каждым днем его звук будет улучшаться — осядут молоточки и механика станет совершенной. Перед публикой этот рояль впервые зазвучит в октябре. Официально обыграет приобретние доцент московской консерватории Андрей Шибко.