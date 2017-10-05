Опытные и начинающие бизнесмены встретились на Сбертокс 2.0

Опытные и начинающие бизнесмены встретились на Сбертокс 2.005.10.17
Как строить бизнес в Приангарье? Своим опытом с предпринимателями сегодня делились руководители крупных компаний Иркутска и зарубежные бизнес-тренеры. Их объединила площадка Сбертокс 2.0. В числе спикеров был и генеральный директор телекомпании АИСТ Амгалан Ринчинович Базархандаев. Он поделилися знаниями об управлении творческим коллективом. Подробнее расскажет Анастасия Цыганкова
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