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Опытные и начинающие бизнесмены встретились на Сбертокс 2.0

05.10.17

Как строить бизнес в Приангарье? Своим опытом с предпринимателями сегодня делились руководители крупных компаний Иркутска и зарубежные бизнес-тренеры. Их объединила площадка Сбертокс 2.0. В числе спикеров был и генеральный директор телекомпании АИСТ Амгалан Ринчинович Базархандаев. Он поделилися знаниями об управлении творческим коллективом. Подробнее расскажет Анастасия Цыганкова

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