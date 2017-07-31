Ольхон не отпускает



Вот такая очередь на паром на Ольхоне. Я близко не могу показать, конечно, всю пробку 10-ти километровую. Но вот такая очередь. Вот с маленькими детьми идут.

Вот так закончились выходные на Ольхоне для сотен жителей региона и туристов. У этой пробки — ни конца, ни края. В ожидании парома стоят часами и сутками. Ночуют в машинах, ждут на 30-градусной жаре, пропускают первый рабочий день. Социальные сети пестрят вот такими видео — то и дело у самого въезда на паром начинаются потасовки. Участвуют все — и мужчины, и женщины, и работники причала. Заканчиваются деньги, продовольствие и вода.

Марина, жительница г. Иркутска.

Есть такое. Единственное, тут можно переправиться на другой берег — без машины, самим. Там есть магазины. Но в магазинах подняли цены. Если раньше бутылка воды стоила 25 рублей, то теперь 50. Сейчас подъезжают автобусы с туристами. Это китайцы. Они не хотят эту очередь стоять. И залезли 300 человек на паром, паром чуть не перевернулся. А объяснить — даже переводчика нет. И с этими туристами он поехал. Без машин.



Причина — вышел из строя один из трех паромов, самый большой «Семен Батагаев». Он перевозит туристов на остров первый сезон. Выявлены сбои в электронной системе дистанционного автоматического управления левым двигателем. Поскольку паром на гарантии, Восточно-Сибирское речное пароходство вызвало из Барнаула специалистов завода-изготовителя.



С целью обеспечения безопасности перевозок пассажиров и автотранспорта, работа парома была приостановлена. В этот же день ПАО «ВСРП» связались с заводом изготовителем ООО «Риатом», для диагностики и устранения сбоев в системе. Работы по выявлению причин и их устранению специалисты завода изготовителя планируют завершить ко 2 августа 2017.



Пока оставшиеся два парома — «Ольхонские ворота» и «Дорожник» совершают по 20 рейсов в сутки вместо 15. Но и этого мало. В дирекции автодорог Иркутской области, которой и принадлежит паромная переправа, объясняют: ситуация на контроле регионального правительства. Чтобы облегчить ожидание, территорию планируется благоустроить. Например, в следующем году завершить модернизацию причала.