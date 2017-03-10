Около 1 млрд руб будет выделено в этом году на капитальный ремонт дорог в Иркутске в этом году
Иркутск Общество

Около 1 млрд руб будет выделено в этом году на капитальный ремонт дорог в Иркутске в этом году

10.03.17

Около 1 млрд руб будет выделено в этом году на ремонт дорог в Иркутске. Об этом сообщил сегодня начальник департамента дорожной деятельности  администрации города Иркутска Михаил Малыхин. К работам подрядчики приступят с наступлением устойчивой средней температуры воздуха более 8 градусов тепла. Пока же в Иркутске продолжается «охота на ямы» — дефекты устраняют по заявкам от жителей, которые можно оставить на сайте Иркутск автодора и в социальных сетях предприятия. О том, как идет весенний ремонт дорог в областном центре, более подробно расскажем в программе «Иркутск Сегодня». Она начнется сразу после новостей в 20:00.

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