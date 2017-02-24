Тема Байкала на заседании в Правительстве области

Правительство Иркутской области предлагает включить в национальный проект «Байкал: Великое озеро Великой страны» 128 мероприятий. Среди них — строительство каналицизационно-очистных сооружений, создание лесопитомников, развитие товарного рыбоводства. Об этом было заявлено на заседании рабочей группы, которое провел губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Предложения для наполнения национального проекта принимаются министерством природных ресурсов России до 25 апреля.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области

Для обеспечения комплексного развития Байкальской природной территории необходимо создание новой системы обращения с отходами, сбалансированное развитие туризма с учетом рекреационной нагрузки на территорию, достижение здесь роста экономики и инвестиций в Байкальской природной территории.

В заседании также приняли участие представители отраслевых министерств России, делегация Республики Бурятия во главе с временно исполняющим обязанности руководителя этого субъекта Алексеем Цыденовым. Он отметил, речь идет о строительстве и реконструкции очистных сооружений, создании мусорных полигонов. Говорили также об экологических проектах, связанных с Селенгинским целлюлозно — бумажным комбинатом.