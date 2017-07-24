Одного пострадавшего при падении самолета-амфибии в Иркутской области выписали из больницы

Это кадры Медвежьего озера в Нижнеудинском районе Приангарья. Именно здесь накануне затонул водный самолет. Около восьми часов утра по местному времени поступил сигнал SOS. Судно зацепилось крылом за воду и пилот не смог взлететь.

Яна Стрижова, старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России. По предварительным результатам установлено, что на борту воздушного судна находился пилот и два пассажира, которые в результате происшествия получили разные травмы и были доставлены в медицинское учреждение в Кызыл. И сейчас для выяснения причин и обстоятельств происшествия на место выехала следственная группа.

Все, находившиеся на борту судна, предположительно, жители Красноярска. Один из пострадавших отправлен на амбулаторное лечение. Два пассажира все еще находятся в республиканской больнице Кызыла с серьезными травмами. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое.

Айдын Сарыглар, руководитель травматологического центра 1-го уровня Тувинской республиканской больницы. У них имеются множественные повреждения грудной клетки, позвоночника. Прогноз, в принципе, благоприятный, но требуется оперативное лечение. В данный момент их уже готовят в эвакуации в город Красноярск воздушным судном.

По информации Росавианадзора, капитан упавшего судна имеет летное свидетельство линейного пилота. Он обучен управлению самолетами класса «боинг». А вот было ли у экипажа разрешение на совершение вылета, пока неизвестно. Для того, чтобы судно могло подняться в воздух, нужен определенный пакет документов.

Дмитрий, пилот воздушного судна.

В том числе регистрацию, разрешение на радиостанции, он должен иметь аварийный радиомаяк, много еще разных сопутствующих документов, которые нужны для того, чтобы самолет легально мог подняться в воздух. В том числе и сертификат летной годности.

Однако, зачастую, летные компании пользуются пробелом в законодательстве. Полетом считается только перемещение пассажиров или груза из точки А в точку Б. А в большинстве случаев суда взлетают и садятся в одной точке.

Сергей Полынцев, начальник территориального отдела Росавианадзора по Иркутской области.

В случае, если самолет взлетает из точки А и в эту же точку возвращается — это демонстрационный полет. В настоящее время существует не очень хорошая судебная практика, административные правонарушения когда нашим органом выявляются, судами прекращаются из-за того, что не было факта совершения полета.

Также бывает сложно доказать факт получения денег за полет. В этом случае привлечь перевозчика к ответственности практически невозможно. А внеплановые проверки надзорные органы могут проводить только в отношении юридических лиц. Большинство же авиаэкскурсий проводится частными самолетами. В Приангарье это уже не первое такое ЧП. На прошлой неделе в районе острова Ольхон жесткую посадку на воду совершил еще один легкомоторный самолет — «Сессна». У экипажа не было разрешения на вылет. Тогда пострадали два человека.