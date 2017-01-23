Одна победа и одно поражение

Хоккеисты ангарского «Ермака» провели серию выездных матчей. Накануне в Балашихе оранжевые уступили местному «Динамо». Основное время завершилось со счётом 3:3. После чего команды ждала серия буллитов. И здесь сильнее оказались хозяева льда – 4:3. А днём ранее ангарчанам удалось обыграть «Динамо», но уже из Санкт-Петербурга. Хоккеисты «Ермака» отправили в ворота соперников три шайбы. На что они ответили лишь один раз. Финальный свисток зафиксировал на табло 3:1 в пользу оранжевых. Следующий матч ангарчане также проведут на выезде – 28 январе в Красноярске они сыграют с местным клубом «Сокол».