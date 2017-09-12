Овердрафтные карты в Сбербанке

«Дебетовые карты Сбербанка без согласия клиентов переведены в овердрафтные»

Такое сообщение сегодня шокировало ирутян -пользователей соцсетей. Согласно распространившейся информации, клиенты финансовой структуры теперь будут иметь на личной карте не только свои активы, но и активы банка. Кроме того, смогут уходить в минусовой баланс — даже если на карте ноль. В Байкальском банке Сбербанка России эту информацию опровергли.

Подробнее в сюжете Галины Тюрневой