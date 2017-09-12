Овердрафтные карты в Сбербанке

Овердрафтные карты в Сбербанке12.09.17
«Дебетовые карты Сбербанка без согласия клиентов переведены в овердрафтные»
Такое сообщение сегодня шокировало ирутян -пользователей соцсетей. Согласно распространившейся информации, клиенты финансовой структуры теперь будут иметь на личной карте не только свои активы, но и активы банка. Кроме того, смогут уходить в минусовой баланс — даже если на карте ноль. В Байкальском банке Сбербанка России эту информацию опровергли.
Подробнее в сюжете Галины Тюрневой
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