Готовы содействовать армии и флоту в лучших традициях. Общество ДОСААФ отмечает 90-летие со дня создания. Иркутское региональное отделение включает 24 организации и ежегодно проводит более 500 спортивных и военно-патриотических мероприятий.

Разборка и сборка автомата – далеко не единственное, чем 16-летний Андрей Шеененко занимается в центре допризывной подготовки при областном отделении ДОСААФ. Подростков здесь учат всему, что может в дальнейшем пригодиться в армейской службе.

Андрей Шеененко, курсант регионального отделения ДОСААФ России по Иркутской области

Мы занимаемся там военной подготовкой, у нас получается, автоматы разбираем, ну, как получается, в армии. Всякие конспекты пишем, там еще по медицине. То, что в армии учат, тоже самое.

Действительно, все, как в армии: строевая, физическая, психологическая подготовка. Сегодня в региональное отделение ДОСААФ, или Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту, в Приангарье входят 24 организации. Ежегодно общество проводит более 500 мероприятий спортивной и военно-патриотической направленности, при участии более 9 тысяч человек. Допризывная подготовка – одно из приоритетных направлений.

Андрей Рябец, ветеран регионального отделения ДОСААФ России по Иркутской области

Некоторые ребята по направлению военкомата проходят обучение в школах ДОСААФ. И пройдя этот курс обучения, в течение трех месяцев, они, фактически готовы к службе в армии. Они получают настолько много информации, что он приходит – он на голову выше тех ребят, которые не прошли школу ДОСААФ.

Сегодня ДОСААФ РОССИИ отмечает 90-лет со дня образования. Лучшим сотрудникам региона вручают грамоты и благодарственные письма. В составе духового оркестра – подрастающая смена досаафовцев. Их задача – достойно продолжить традиции.

Алексей Лысков, председатель регионального отделения ДОСААФ России по Иркутской области

Вклад регионального отделения ДОСААФ очень большой. Мы являемся на лидирующих позициях вообще в России, в ДОСААФ России. Занимаем ведущие передовые места всегда. Главная задача – это подготовка для вооруженных сил специалистов. Главная задача – военно-патриотическое воспитание нашей молодежи.

В России каждый четвертый призывник сейчас прошел через обучение в системе ДОСААФ. Подготовка по военно-учетным специальностям проводится в 19 образовательных учреждениях Приангарья. Ежегодно обучение проходят около 2 тысяч молодых людей призывного возраста.