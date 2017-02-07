Общественным организациям — гранты правительства

В Иркутской области семьдесят одна общественная организация получит гранты от регионального правительства. Это итоги конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание». Субсидии получат общественники из Ангарска, Братска, Усть-Илимска, а также Чунского, Заларинского, Иркутского районов. С участниками конкурса встретилась наша съемочная группа.

Чистка лошади — обязательная процедура перед каждой тренировкой. У животных все как у людей. Чтобы комфортно чувствовать себя внутри, нужно хорошо выглядеть внешне.

Анастасия Тихомирова, главный тренер конного центра фонда Тихомировых

Для каждой лошади ритуал чистки очень важен. Не говоря уже чисто о физиологических потребностях, вычистить, чтобы лошадь была чистая, опрятная, чтобы с ней было комфортно работать и всаднику, и тренеру. Есть еще и, безусловно, эмоциональный настрой. Потому что лошадь знает, если ее сейчас чистят, значит, будет тренировка. Соответственно она настраивается на тренировочный процесс.

С лошадьми в конном центре Тихомировых занимаются дети с особенностями развития. Бесплатные тренировки посещают пятьдесят человек. Свободных мест нет. Очередь расписана на полтора года вперед. Чтобы развивать в Приангарье адаптивный спорт, Тихомировы участвуют в региональном конкурсе «Губернское собрание». Если победят, хотят направить деньги на меры безопасности.

Ольга Тихомирова, директор Иркутского благотворительного фонда Тихомировых

Часть этих средств из этого проекта нам нужны для того, чтобы обеспечить ветеринарную безопасность. Все лошади должны быть привиты, обязательно должны быть сделаны все ветеринарные обработки. Кроме этого, мы находимся за городом. Работаем в территории, где достаточно много клещей. Поэтому нам совершенно необходимо, чтобы ни в коем случае ни один ребенок не уехал , укушенным клещом.

Все запланированное сбудется. Директор благотворительного фонда Тихомировых получает из рук заместителя губернатора диплом победителя конкурса. По словам Дмитрия Чернышова, в этом году от общественников Приангарья на конкурс была подана 91 заявка. В числе лучших оказались более 70 организаций. Им и делить между собой призовой фонд. Он, кстати, увеличился — с 5 до 18 миллионов рублей.

Дмитрий Чернышов, заместитель губернатора Иркутской области – руководитель аппарата губернатор и правительства Иркутской области

Это сразу дало свои результаты, поскольку сразу увеличилось количество участников. Расширилась география представительства. Я имею в виду муниципальные образования Иркутской области. Это и большие крупные города и отдаленные районы нашей области.

Минимальный размер субсидии от областного правительства 54 тысячи рублей. Благотворительный фонд Тихомировых получил максимальную сумму гранта — 300 тысяч рублей.