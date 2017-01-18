Областной детской больнице нужны дополнительные площади

В тесноте, но не в обиде. В иркутской областной детской клинической больнице не хватает площадей. Врачи уже с надеждой смотрят на балконы, думая их использовать. Но, возможно, будет найден и другой способ.

Семья Тикеевых вместе с дочерью Анжеликой приехала в областную детскую больницу из Черемхово. В их поликлинике нет специалиста, который мог бы сделать электрокардиограмму. Поездка в областной центр – целое событие. Всей семьей отпросились с работы, всей семьей ждут окончания процедуры. Специалисты в Иркутске хорошие. А вот само помещение оставляет желать лучшего.

Николай Тикеев, житель г. Черемхово

Нет ни игральных комнат, ни зон отдыха каких-то, чтобы ребенка там посадил с какими-то игрушками, как обычно сейчас новые солидные магазины строят, куда ребенка отдал, походил и забрал. Ну не всегда же с одним приезжаешь – там и два ребенка у кого-то. Бабушки приезжают – то же самое, чтобы где-то присесть, посидеть, чтобы не утомляло нахождение в больнице.

Утомляются в таких условиях не только пациенты, но и врачи. Их здесь 14. Хорошо, если на приеме только мама с ребенком, когда народу больше, в кабинете уже становится тесно.

Светлана Позякина, зав. консультативным отделом приемно-поликлинического отделения Иркутской областной детской клинической больницы

Это кабинет приема врача. Который по стандартам должен быть 14 квадратов, сейчас это совмещенный кабинет – тут 11 квадратов, в соседнем чуть-чуть побольше. Конечно, здесь некуда даже медсестру посадить. А если приходят всей семьей – мама, ребенок, бабушка – то здесь негде даже повернуться.

Проблемы начались в 2009 году, после переезда. Раньше консультативная поликлиника находилась вот в этом трехэтажном особняке – памятнике архитектуры. Те, кто давно работает, вспоминают высокие потолки, просторные холлы и кабинеты. Не сравнить с теми, что сейчас, в здании бывшего нейрохирургического отделения.

Вадим Альбот, заместитель главного врача по амбулаторно-клинической работе Иркутской областной детской клинической больницы

Кабинеты врачей-специалистов расположены в приспособленных помещениях, принимаем мы по 17 специальностям. По каким-то работает по два специалиста, по каким-то по одному специалисту. И бывает так, что специалистов негде разместить. Приходится работать в две смены.

Есть вариант – задействовать балконы. Их площадь – такая же, как и кабинетов, и большую часть года они не используются. Врачи шутят: проект, видимо, предназначался для южных широт. Если все лоджии утеплить и обустроить, больница получит дополнительно более тысячи квадратных метров. Сегодня на одном из таких балконов стояли депутаты Законодательного Собрания. После осмотра здания клиники, во время которого стало понятно: проблема сама не пройдет, нужно лечить.

Геннадий Гвак, главный врач Иркутской областной детской клинической больницы

Клинический диагноз поставлен – что есть необходимость улучшения материально-технической базы ведущего учреждения детского, теперь нужно приступать к лечебным процедурам, к практической реализации.

Как именно приступать – обсуждается на этом совещании. Сейчас разговор идет о том, что от нехватки площадей страдает не только поликлиника, но и стационар. Большинство пациентов приезжают из районов, в Иркутске у них нет жилья, идти им некуда – остаются в палатах с детьми. Нужно строить пансионат. Полная стоимость проекта реконструкции около 800 тысяч рублей, сами же работы – по предварительным подсчетам – обойдутся примерно в 22 млн. рублей.

Андрей Лабыгин, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания Иркутской области

Достичь более качественного оказания медицинской помощи можно большими темпами не только за счет комплектации кадрами, обеспечения лекарственными препаратами, но и в первую очередь за счет поддержания материально-технической базы лечебных учреждений. И вы видите – мы на 17-ый год говорили о миллиарде, но пока 500 млн. мы на капитальный ремонт и реконструкцию медицинских учреждений мы уже предусмотрели.

К этому вопросу депутаты вернутся в начале февраля на заседании профильного комитета. Будут обсуждаться и другие проекты этого года – в 8 поликлинике Иркутска капитальный ремонт должен выйти на завершающую стадию, в 9-ой планом предусмотрено начало строительства нового корпуса.