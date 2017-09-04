В Приангарье появится новый туристический маршрут. В Селе Александровское Боханского района возведут этнографическая деревню. Главным объектом станет Александровский централ. Одна из каторжных тюрем дореволюционной России была основана в 1873 году. Последние 60 лет в здании находилась Иркутская психиатрическая больница №2. Однако в 2012 лицензия у мед учреждения была отозвана. Накануне в Александровском централе прошла презентация проекта туристической зоны.