Новый сквер появится в Иркутске

Восемьдесят бойцов экологического отряда мэра убирают мусор и валежник более чем с 15-ти тысяч квадратных метров. Эту территорию на пересечении улиц Шевцова, Петрова, Николаева и Киренской превратят в благоустроенный сквер. До конца октября здесь закончат санитарную обрезку деревьев, обустроят пешеходные дорожки. Сегодня здесь мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он говорит: чтобы выполнить такую работу нужны активные люди.

Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска.

Мы на вас опираемся, на таких, как вы, людей. Потому что только вместе общественники, специалисты, я имею в виду, в разных отраслях, в данном случае, спортсмены, мы можем вместе только делать общественно полезные вещи, все остальное не имеет никакого смысла.

Масштабная модернизация идет и в здании городского патриотического центра на Пискунова. Сейчас здесь восстанавливают системы водоснабжения, отопления и электричества. А после завершения первого этапа планируют организовать спортзал, тир и учебные классы.

Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска.

Очень важно, чтобы все были услышаны, потому что у всех есть опыт, у всех есть понимание, как это все будет формироваться, как это должно выглядеть. Потому что сейчас я вижу, что очень много идей, надо расставить точки и акценты и уже работать целенаправленно.



Сейчас силами иркутского городского штаба студенческих отрядов в помещениях проводят косметический ремонт. А в сентябре воспитанники центра приступят к занятиям.