Новый сезон – новая жизнь

Вот так экстравагантно и загадочно начинается новый спектакль под названием «Мне бы хотелось, чтобы меня кто-нибудь где-нибудь ждал». Постановка по рассказам французской писательницы Анны Гавальда наполнена психологической глубиной и эмоциональной насыщенностью стиля. Ставит спектакль московский режиссер, актер и педагог Валерий Шевченко.

Евгений Пендюрин, директор Усть-Илимского театра драмы и комедии.

Он уже приехал, работа предварительная проведена. Сейчас изготавливаются декорации, реквизит, актеры учат текст. А поскольку он педагог, ему трудно очень скоординировать время он уехал на 2 недели, за это время уже все будет готово и когда он приедет в конце августа, у нас уже все будет готово к тому, чтобы он просто делал генеральные репетиции.

Кроме того, в ноябре к театралам приезжает кукольник из Тамбова Евгений Пермяков. Он будет ставить спектакль для детей — «Сказочки на лавочке». Порадуют маленьких зрителей и сюрпризами собственного производства. Под руководством местных режиссеров планируют еще 2 спектакля. Все постановки будут обновлять в техническом плане. Деньги — 5 млн рублей выделены по федеральной программе «Театры малых городов».

Евгений Пендюрин, директор Усть-Илимского театра драмы и комедии.

Вот то, что мы сейчас делаем, свет и звук – это 21 век. То, что сейчас у нас есть – это знаете, 60-е годы прошлого века аппаратура. Пульты – 80-е годы. Вот такой уровень. А то, что мы сейчас приобретаем — это нам как минимум лет на 10. При этом управление светом у нас будет современное и звуком, это цифровые пульты современные.

Обновленные постановки зрители Усть-илимского театра смогут увидеть в начале сезона — премьерная постановка намечена на 1 октября.

Галина Соболева, Евгения Власюк при содействии Илимского регионального телевидения.