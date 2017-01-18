Новый пернатый в контактном зоопарке

В иркутском контактном зоопарке появилась редкая для Сибири птица – осоед. Это представитель семейства ястребиных. В Иркутск ее привезли фермеры – птицу они нашли в поле, ее подстрелили охотники. У осоеда – это молодая самочка – повреждено предплечье, перелом цевки, хвоста. В зоопарке пострадавшую подлечили, сейчас ей лучше. Но летать без части крыла она уже не сможет. Вообще же новенькая обжилась неплохо, ест мясо и насекомых, идет на контакт с сотрудниками зоопарка. Осоед в Сибири не частый гость.

Алла Тишкович, ветеринарный врач Иркутского детского контактного зоопарка

В Иркутской области даже опытные орнитологи довольно редко встречают эту птицу. Основной ареал обитания – это Азия до Алтая и часть Европы.

Своё название осоед получил из-за того, питается личинками ос, диких пчел и шмелей. Для новенькой сейчас в зоопарке строят вольер. Скоро птицу начнут показывать посетителям, они же смогут придумать ей имя.